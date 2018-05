“In bocca al lupo a Giuseppe Conte, l’avvocato difensore del popolo italiano. Ascoltate e diffondete le sue parole! Il cambiamento non è mai stato così vicino!”. Così su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del M5S, esprimendo soddisfazione per l’incarico di formare il governo conferito dal Presidente Sergio Mattarella al professor Giuseppe Conte. E, continua: “avrà la possibilità di far volare questo paese, renderlo più leggero, più snello e con più diritti”.

“Credo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con dentro il Lavoro, debba andare al M5S – ha detto Di Maio in un passaggio della sua diretta -. C’è tanto lavoro da fare, come mettere in campo norme impediscano allo Stato di aiutare le imprese a delocalizzare all’estero”. Poi conclude: “Questo sarà un governo politico, ma non per i profili – io spero di esserci e spero che ci sia il più alto numero di esponenti del M5S ma questo governo sarà politico perché mette al centro i cittadini”