“Salvabanche? Invito a leggere bene il contratto. C’è l’intenzione di estendere il risarcimento agli azionisti ingannati. Il risarcimento sarà parziale, perché sono azioni e non obbligazioni. Fuori dal bail-in? Non è impossibile trovare un accordo con l’Europa. Tutti gli altri, le banche le hanno salvate. Solo l’Italia è il paese dei fessi che deve perdere?”. A parlare è Claudio Borghi, deputato della Lega Nord, fuori da Montecitorio. “Io ministro dell’Economia? Non so nemmeno dove siano i bagni” si è difeso Borghi alla domanda dei cronisti su un suo possibile ruolo nel governo Lega-M5s.