Nel suo curriculum ufficiale ha scritto di aver soggiornato, “ogni estate e per periodi non inferiori a un mese, presso la New York University, per perfezionare e aggiornare i suoi studi, dal 2008 al 2012″. Ma secondo il New York Times quella voce nelle esperienze passate di Giuseppe Conte all’universita americana non risulta. Spunta un piccolo caso sul curriculum del professore che Luigi Di Maio ha indicato a Sergio Mattarella come presidente del consiglio del primo governo Lega – M5s.

In un lungo articolo dedicato alla cronaca politica italiana, il corrispondente da Roma del New York Times, Jason Harowitz, riassume anche le competenze vantate dal docente originario di Foggia, basandosi sul curriculum ufficiale depositato da Conte alla Camera dei deputati ai tempi in cui il Movimento 5 stelle lo aveva eletto componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Un documento lungo ventotto pagine, dove appunto si faceva cenno a quell’esperienza nell’università nella città americana. “Alla domanda sull’esperienza di Mr. Conte alla New York University. Michelle Tsai, una portavoce, ha detto lunedì: Una persona con questo nome non compare nei nostri archivi come studente o membro di facoltà”, aggiungendo che era possibile che ne avesse seguito uno o programmi di due giorni per i quali la scuola non tiene registri”, scrive il New York Times.

Il giornale statunitense dedica a Conte un ampio articolo titolato: “I populisti italiani si avvicinano al potere e offrono un professore poco conosciuto come premier“. Se il New York Times, dunque, non si focalizza sul caso del curriculum di Conte diversa è ovviamente la questione nel nostro Paese dove la deputata dem Alessia Morani attacca su twitter: “Cominciamo bene”, scrive.