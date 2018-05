"All’apparenza e per il suo modo di vestirsi sembra un professore di altri tempi ma in realtà non lo è: a lezione è sempre sorridente e gioviale”. Il nome che Luigi Di Maio conferma di aver fatto a Sergio Mattarella per Palazzo Chigi viene descritto così al polo di Novoli di Firenze dove fino alla scorsa settimana ha tenuto le sue lezioni di diritto privato davanti a 150 alunni

Distinto ma disponibile, sempre in doppio petto ma guai a chiamarlo “tecnico”. Giuseppe Conte, il nome che Luigi Di Maio conferma di aver fatto a Sergio Mattarella per Palazzo Chigi, viene descritto così al polo di Novoli di Firenze dove fino alla scorsa settimana ha tenuto le sue lezioni di diritto privato davanti a 150 studenti. L’aggettivo che ricorre più spesso nelle descrizioni dei suoi ragazzi è “concreto”. “A lezione è molto chiaro e si fa sempre capire – racconta Filippo, studente del secondo anno – il suo pezzo forte sono gli esempi con cui riesce a spiegare il codice civile”. A lezione mai un riferimento alle simpatie politiche, mai un accenno alla chiamata di Luigi Di Maio per il Ministero della Pubblica Amministrazione (“non pensavo nemmeno fosse schierato politicamente”, dice di lui un suo studente), eppure il professor Conte fuori dall’orario didattico si intrattiene spesso con i ragazzi di Lista Aperta, associazione studentesca vicina a Comunione e Liberazione. “È sempre disponibile ma lo sappiamo tutti che è vicino a quel mondo lì”, sostiene un veterano di Giurisprudenza.

Foggiano di nascita, ormai Conte è considerato un fiorentino di adozione. Dopo il perfezionamento a Yale, Parigi e New York, insegna in Toscana dal 2012 ed è proprio qui che sono nati i suoi primi legami con il Movimento 5 Stelle. Nel 2013 gli fu chiesto di entrare nel consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa. “Fui molto chiaro per onestà intellettuale gli dissi: non vi ho votato e non posso nemmeno considerarmi un vostro simpatizzante”, ha raccontato a marzo. Una dichiarazione che ha contribuito a scatenare le melelingue: dopo la sua designazione a ministro pentastellato gli hanno subito accreditato un’amicizia di lunga data tra Conte e Maria Elena Boschi. “Firenze non è Manhattan, i due si conoscono eccome” conferma al fattoquotidiano.it Silvia Fregolent, deputata del Pd molto vicina all’ex ministra delle Riforme. Ma tant’è: a segnalare a Di Maio la figura di Conte è stato Alfonso Bonafede, siciliano ma anche lui fiorentino d’adozione, ex assistente di un altro professore di diritto Privato a Firenze, il professor Giorgio Collura. Entrambi avvocati, Bonafede e Conte si sono intesi fin da subito: nel 2015 fu proprio il deputato pentastellato a chiedergli una consulenza per la proposta di legge grillina sulle class action. Un anno dopo Conte si attirò ancora di più le simpatie dei pentastellati quando si oppose alla nomina al Consiglio di Stato di Antonella Manzione, capo dei vigili urbani a Firenze, voluta dall’allora premier Matteo Renzi: “Manzione non offre garanzie di comprovata competenza”, disse Conte in quell’occasione. Infine, il professore foggiano ha presieduto a fine 2017 la commissione speciale del Consiglio di Stato che ha destituito Francesco Bellomo, il magistrato amministrativo accusato di imporre la minigonna alle sue studentesse.

Al polo di Novoli, però, il suo ruolo pubblico rimane abbastanza laterale. Gli studenti, però, sembrano averne una buona opinione. “È gentile e sempre disponibile – racconta Gianluigi, che frequenta il primo anno – la scorsa settimana abbiamo avuto un colloquio di mezz’ora in cui mi ha corretto parola per parola il compito che avevo fatto. All’apparenza e per il suo modo di vestirsi sembra un professore di altri tempi ma in realtà non lo è: a lezione è sempre sorridente e gioviale con noi studenti”. Ed è proprio per preservare le condizioni degli alunni che Conte in giornata ha telefonato alla direttrice del dipartimento di Scienze Giuridiche, Patrizia Giunti, per pianificare la didattica dei prossimi giorni. “Ci ho parlato poco prima di pranzo ed era sereno, emozionato e molto coinvolto ma non ha ancora chiesto l’aspettativa e si è preoccupato per la sovraesposizione mediatica che potrebbero ricevere i suoi studenti”, conferma la collega giurista al fattoquotidiano.it. “Io e Giuseppe siamo amici da una vita – continua Giunti – è una persona di straordinaria generosità e in grado di unire allo stesso tempo signorilità e informalità”. E poi, continua la docente, è “un uomo dell’ascolto e del dialogo”. Doti che gli saranno sicuramente utili a Palazzo Chigi.