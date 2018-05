CRONACA ORA PER ORA - Cinquestelle e Carroccio a colloquio alle 17,30 e alle 18. Il professore di diritto dovrebbe essere la persona indicata per guidare l'esecutivo, ma il Quirinale valuterà anche il resto della squadra soprattutto sui temi di esteri, economia e difesa

Poco più di quindici minuti a testa davanti a Sergio Mattarella, quindi il discorso ai giornalisti che in parte conferma le indiscrezioni delle scorse ore. Le delegazioni di Lega e M5s hanno indicato il professore Giuseppe Conte come presidente del Consiglio del primo governo giallo-verde e ora attendono le indicazioni del Capo dello Stato. Che però non si esprimerà prima del 22 maggio. Il primo ad essere ricevuto è stato Luigi Di Maio: “Se partirà sarà un governo politico”, ha detto all’uscita. Poi sul Blog delle Stelle ha confermato: “Il premier proposto è Giuseppe Conte“. Ovvero il profilo arrivato sul tavolo già dieci giorni fa e rimasto oltre veti e perplessità del Carroccio. Matteo Salvini è intervenuto appena mezz’ora dopo e, assicurata la compattezza su nome e squadra, si è rivolto ai partner europei: “All’esterno nessuno ha niente da temere”.

In mattinata il capo politico M5s si era riunito con il suo staff a Montecitorio, mentre il leader del Carroccio ha incontrato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Il faccia a faccia, secondo quanto si apprende, è da intendersi come un tentativo di mantenere il dialogo con l’altra componente della coalizione di centrodestra che però non ha intenzione, almeno per il momento, di votare la fiducia al governo M5s-Lega.

Non è un nome politico, non è stato eletto in Parlamento e non ha nemmeno un peso specifico che non vada oltre la carriera accademica. Ma è il punto d’equilibrio tra Lega e M5s che dopo 11 settimane potrebbe finalmente sbloccare l’impasse politica. C’è anche un’ipotesi di ossatura del governo, che a Mattarella interessa quasi come il capo del governo, soprattutto sui temi di politica estera, economia e difesa. Alla Farnesina sembra in prima fila l’ambasciatore Giampiero Massolo, ex capo dei Servizi e ora presidente di Fincantieri. Per l’Economia gira il nome di Paolo Savona, 81 anni, una vita dentro Banca d’Italia, ex ministro con Ciampi, ma soprattutto grande critico delle politiche di austerità condotte dall’Unione Europea.

Nell’accordo tra i due partiti è previsto anche che i leader faranno parte del governo. Di Maio e Salvini forse saranno vicepremier, mentre quasi certamente prenderanno le deleghe a loro più care, cioè lo Sviluppo e il Welfare il capo del M5s e gli Interni il segretario del Carroccio. In questo quadro Giancarlo Giorgetti potrebbe diventare sottosegretario alla presidenza del Consiglio (magari affiancato da un omologo dei Cinquestelle).

CRONACA ORA PER ORA

Ore 18.45 – Salvini: “Faremo crescere il Paese rispettando i vincoli”

“Il governo metterà al centro l’interesse nazionale “rispettando tutto e tutti, rispettando tutte le normative e i vincoli, ma facendo crescere il Paese”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, al termine dell’ incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ore 18.30 – Salvini: “Siamo pronti, fatto nome e squadra chiara”

“All’estero non hanno nulla da temere, Paese crescerà”.

Ore 18.30 – Salvini al termine dell’incontro con il Colle

“Siamo pronti a partire. Nessuno ha niente da temere. Ovviamente vogliamo un governo che, come abbiamo proposto agli italiani in campagna elettorale metta l’interesse degli italiani al centro”.

Ore 18.20 Di Maio sul blog: “Conte sarà premier di un governo politico”

“Giuseppe Conte sarà un premier politico di un governo politico, indicato da due forze politiche, con figure politiche al proprio interno. E soprattutto con il sostegno di due forze politiche votate. No ai cambi di casacca, no a persone che vengono dal gruppo Misto e che entrano in altri gruppi. Non era questo lo spirito che volevamo dare al governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio all’esterno del Quirinale dopo il suo colloquio con Mattarella per la formazione del nuovo governo.

Ore 18 – Salvini inizia colloquio con Mattarella

Ore 18.03 – Di Maio: “Finalmente nasce la terza Repubblica”

“Siamo pienamente soddisfatti del lavoro nei prossimi giorni speriamo che si possa iniziare questo nuovo percorso per la Repubblica. Sono stati 80 giorni in cui ne è valsa la pena prendere tempo perché finalmente nasce la terza Repubblica”. Lo afferma Luigi Di Maio, capo politico del M5s al termine del colloquio con Mattarella.

Ore 18.00 – Di Maio: “Orgoglioso di aver portato al governo il nostro programma elettorale”

“Le questioni degli italiani vengono prima di ogni cosa. Sono orgoglioso di aver portato al governo il nostro programma elettorale, ci sono i 5 stelle, ci sono i nostri 20 punti”. Lo dice Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni al Quirinale.

Ore 17.54 – Di Maio: “Abbiamo indicato il nome al Quirinale”

“Siamo di fronte a momento storico. Abbiamo indicato al capo dello Stato il nome il migliore, che può portare avanti, con una leadership solida, il contratto di governo”.

Ore 17.30 – Di Maio al Colle

Ore 17.20 – Savona: “Io disponibile ma sono un tecnico”

E’ vero che Matteo Salvini e Luigi Di Maio la vorrebbero come Ministro dell’Economia di un governo M5S-Lega? “Guardi non rilascio dichiarazioni, perché a un certo punto non voglio entrare nella tenzone. Sono disponibile per il Paese, com’è sempre stato, però non entro nei dettagli e nei conflitti. Se la vedano i politici. Io sono un tecnico. Punto e basta”. Risponde così al quotidiano online Affaritaliani.it l’economista Paolo Savona, interpellato su un suo ipotetico incarico come successore di Pier Carlo Padoan al Tesoro. Conferma però che è stato stato contattato? “Non confermo e non desidero rilasciare dichiarazioni, quando gli eventi si realizzeranno dirò come stanno le cose”.

Ore 17.11 – Al Quirinale prima il M5s (17,30) e poi Lega (18)

Tutto pronto al Quirinale per il quinto giro di Consultazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Come la scorsa volta le due delegazioni, M5S e Lega, saliranno separatamente al Colle, una alle 17.30 l’altra alle 18. Una convocazione in tarda serata che, secondo i ben informati, permetterebbe lo svolgimento di questa delicata fase a mercati chiusi. E’ possibile che Di Maio e Salvini annuncino pubblicamente il nome del capo del governo. Mattarella invece dovrebbe prendersi una notte di riflessione e incaricare il premier domani mattina.

Ore 16.27 – Gasparri: “Non voteremo la fiducia”

“Noi non voteremo la fiducia al governo, io tifo per votare contro. Berlusconi mi pare orientato come me: vedremo nei prossimi giorni”. Lo dice Maurizio Gasparri a Un Giorno da Pecora.

Ore 16.21 – Rampelli: “Fdi in maggioranza? Mi sembra di no”

“Fdi in maggioranza? Mi sembra di no, non abbiamo partecipato a nulla, n alla stesura del contratto di governo né alla scelta del presidente del Consiglio, che mi pare sia un esterno, di area M5S, non eletto dai cittadini”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Fabio Rampelli, risponde una domanda sull’incontro avvenuto stamani tra il leader della Lega Matteo Salvini e la presidente di Fdi Giorgia Meloni.

Ore 16.03 – Incontro Di Maio-Salvini alla Camera

Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti nel primo pomeriggio a Montecitorio, dopo uno scambio di chiamate in mattinata, in vista delle consultazioni che si terranno nel pomeriggio al Quirinale. Di Maio, negli uffici del M5S, ha visto alcuni fedelissimi, tra questi Laura Castelli, Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli.

Ore 15.50 – Spread Btp-Bund oltre 180, massimo dal 2017

Lo spread tra Btp e Bund vola a 178 punti base, a un soffio da quota 180, segnando i massimi dall’estate 2017. A pesare è un report dell’agenzia di rating Fitch, che parla di un aumento del rischio-Paese sulla base del contratto di governo Lega-5 Stelle.

Ore 15.43 – Alle 19,30 riunione coingunta parlamentari M5s

Si terrà questa sera un’assemblea dei gruppi parlamentari del M5s. La riunione congiunta di deputati e senatori si terrà alla Camera alle 19,30 dopo la nuova convocazione del M5s al Quirinale.

Ore 15.15 – Salvini a Weber: “E’ lui che scherza con il fuoco”

Il “Governo Lega-M5S farà gli interessi degli italiani, non quelli dei tedeschi! E’ Weber che scherza con il fuoco: finiti i tempi in cui l’Italia prendeva ordini da Berlino”. Lo afferma il capogruppo della Lega al Pe Mara Bizzotto replicando a Manfred Weber. “Weber pensi agli affaracci suoi, gli italiani sono stanchi di prendere ordini da Bruxelles e da Berlino! Weber si metta l’anima in pace: sono finiti i tempi in cui Merkel e i suoi proconsoli a Bruxelles montavano e smontavano i governi italiani a seconda degli interessi tedeschi e delle loro banche”.

Ore 14.30 – Incontro Salvini-Meloni

Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra i leader del Carroccio e di Fdi si tiene alla Camera, in vista degli appuntamenti al Quirinale delle 17,30 e 18 di M5S e Lega in relazione alla formazione del governo.

Ore 14 – Il grillino Lannutti: “Ma che c’entra Massolo con il Movimento?”

“Massolo: ma cosa c’entra questo signore, che guida Fincantieri svenduta a Macron, coi valori del M5s?”. Se lo chiede su Fb il senatore grillino Elio Lannutti, ex presidente Adusbef, a proposito della possibile nomina di Giampiero Massolo come ministro degli Esteri del nascente governo 5 Stelle-Lega.

Ore 13.45 – Verso exploit della Lega alle regionali in Valle d’Aosta

Exploit della Lega alle regionali della Valle d’Aosta con un balzo del 17,1% che la porterebbe in Consiglio regionale dopo 20 anni di assenza, mentre l’Union valdotaine rimane la prima forza politica con il 20,6%, quasi il 13 per cento di cinque anni fa. Questi i primi dati parziali e non ufficiali delle consultazioni valdostane, acquisiti dall’Ansa in 3 poli di scrutinio su 4. Il nuovo sistema di spoglio centralizzato, introdotto per una maggiore garanzia di segretezza del voto, sta rallentando il flusso dei dati ufficiali. La terza forza è l’Union valdotaine progressiste con l’11,2%. Seguono Alpe e M5s (10,1%), Stella Alpina-Pnv (9,2%), Impegno civico (7,6%), Mouv’ (6,2%), Partito democratico (4,7%) e Centro destra (2,7%).

Ore 13.40 – Di Maio è alla Camera

Luigi Di Maio è alla Camera. Secondo quanto si apprende, il leader del M5S è in riunione. A Montecitorio è arrivato questa mattina presto anche il segretario della Lega Matteo Salvini.



Ore 13.21 – Il leghista Giorgetti: “La situazione è chiara? No”

“Vado a prendere istruzioni da Salvini”. Lo dice il capogruppo alla Camera della Lega, Giancarlo Giorgetti, entrando a Montecitorio. La situazione è chiara?, gli viene chiesto: “No…”, risponde tagliando corto.

Ore 12 – Leader Popolari europei a Lega e M5s: “State giocando con il fuoco”

“State giocando col fuoco perché l’Italia è pesantemente indebitata”. Lo afferma il leader dei Popolari europei (Ppe), Manfred Weber, in una dichiarazione ai media tedeschi precisando che “le azioni irrazionali o populiste”, da parte del futuro governo targato M5S-Lega “potrebbero provocare una nuova crisi dell’euro”. Weber prosegue lanciando “un appello a restare entro i confini della ragione”. “Nella vita di tutti i giorni, non c’è alternativa che lavorare a stretto contatto e in collaborazione con i nostri vicini in Europa”, prosegue Weber. “Per questo spero che le persone finiscano per rendersi conto che il populismo diffonde molte bugie e non offre nessuna risposta costruttiva”, conclude il leader dei Popolari europei, precisando di “rispettare” comunque il “risultato elettorale” degli italiani.