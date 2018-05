Un ritardo di un’ora e mezza, quindi il colpo di mano mezzo annunciato: l’assemblea Pd ha votato per non decidere e congelare la dimissioni di Matteo Renzi. Non sono bastati i fischi e i “buu” con cui è stata accolta la proposta di Matteo Orfini di rimandare la discussione sul segretario: la maggioranza, con un ritardo di un’ora e mezza sull’inizio dei lavori, ha votato per il rinvio. E’ l’ennesima vittoria del leader che ha perso le scorse elezioni e che, in teoria, dovrebbe essere defilato dietro le quinte: nonostante le tensioni con la minoranza, 397 sono stati i voti a favore, 221 i contrari e sei gli astenuti. “Oh”, ha detto il presidente Pd per cercare di calmare gli animi dell’assemblea. “Capiamoci, anche basta”. Quindi ha preso la parola Maurizio Martina. Che a questo rimarrà reggente del partito fino a data da decidere. Lui, già sconfessato da Renzi in diretta tv in piene trattative con il Movimento 5 stelle, ha cercato di fare una sorta di autocritica e si è poi rivolto ai suoi. Quasi implorandoli di ritornare compatti: “Faremo un congresso anticipato chiedo di poter lavorare insieme a tutti voi per portare in maniera unitaria, forte, al congresso, senza la fatica dei detti e non detti che hanno generato ambiguità. Non ho l’arroganza di fare questo lavoro da solo. So che nella transizione questo mestiere si fa così. Ma se tocca a me, anche se per poche settimane, tocca a me. Ve lo chiedo con la massima sincerità. Tocca a me con tutti voi”. Il discorso di Martina è stato accolto dagli applausi di una parte della platea: “Segretario, segretario”. Malumori invece nelle fila renziane.

Martina, nel corso del suo discorso, ha provato a fare l’autocritica del Pd: “Il congresso può essere la grande occasione per noi, così le primarie, guai se vi rinunciassimo. Ma credo che non ci basta una domenica ai gazebo, abbiamo bisogno di un congresso profondo, costituente. Ma profondità e apertura si tengono. E si può fare anche superando tante diversità che ci attraversano, e lo si fa nella consapevolezza che non si debba essere autoreferenziali”. Poi però il reggente è subito tornato a parlare degli avversari, prendendosela con Silvio Berlusconi per aver lasciato che partisse il governo giallo-verde: “Occorre ricordare le ragioni fondative del Pd. Non credo che il Pd debba essere superato, che si debba andare oltre o indietro. Chiedo in un nuovo centrosinistra alternativo a Lega e M5s e alternativo a Fi. Una delle ragioni di questi problemi politici che l’Italia vive oggi è nelle responsabilità di FI ad assecondare quei populismi”. Quindi ha chiuso chiedendo “collegialità”: “Quando dico collegialità so benissimo che costa fatica. Ma so che questo è il lavoro da fare. Se tocca a me questo lavoro lo faccio assieme a tutti, e introduco anche novità nei gruppi dirigenti. Non per rivincite, ma nella consapevolezza che in una situazione difficile così di deve fare. Se avete voglia questo lavoro lo facciamo insieme”.

Ancora non si sa se la relazione del reggente sarà messa in votazione al termine dell’assemblea. A quanto si apprende, un primo accordo prevedeva il voto sulla relazione, con i passaggi sull’opposizione a M5s e Lega. Ma alla fine la scelta potrebbe essere quella di chiudere l’assise senza un voto. Non solo, infatti, trapela il malumore dei renziani per alcuni dei passaggi della relazione, ma c’è anche il fatto che alcuni dei delegati stanno lasciando l’assemblea dopo che si è capito che non si voterà oggi sul nuovo segretario. Ad ogni modo dal banco della presidenza viene annunciato: “Al termine degli interventi si voterà la relazione di Martina”.