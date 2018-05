“Sono colpito da come i 5stelle riescano a trovare parole nuove per nascondere la realtà. Che significa contratto di governo? È un programma come quelli che si facevano nella Prima Repubblica“. Sono le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sulla trattativa Lega-M5s. “Per il Sud non c’è niente di concreto. E il reddito di cittadinanza è stato spostato al 2020″.