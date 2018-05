“O nasce un governo forte e vuol dire che si raggiunge un’intesa con i Cinque Stelle su tutto o quasi, o se pure, come è possibile, rimangono le distanze, responsabilmente si può dire che ce l’abbiamo messa tutta. E se non siamo in grado di partire, l’unica è dare la parola agli italiani”. Lo afferma Matteo Salvini, intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio.

L’ipotesi di una rottura “sarà una scelta presa da entrambi, ci sono alcuni temi su cui siamo lontani ed è chiaro che non possiamo andare a Bruxelles con un governo che rappresenti due idee lontane – dice Salvini -. Ma sono le prossime ore quelle in cui decideremo”