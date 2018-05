“Renzi ieri da Floris ha dimostrato di non aver capito cosa sia la sinistra”. Così a Tagadà (La7) il direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, commenta le frasi pronunciate dall’ex segretario Pd, Matteo Renzi, a Dimartedì (“Sono curioso di capire come Salvini giustificherà all’operoso Veneto che farà un accordo col M5S per andare a pagare il reddito di cittadinanza a quelli che stanno fermi sul divano”). Gomez spiega: “E’ legittimo criticare il reddito di cittadinanza dicendo che non ci sono soldi e che, fatto così com’è, rischia di premiare chi lavora in nero. Ma se dici che col reddito di cittadinanza si vuol dare denaro ai fannulloni sdraiati sul divano, allora non ti rendi conto che in questo Paese ci sono più di 5 milioni di poveri. E se la sinistra non si occupa degli ultimi e li prende in giro, dando loro dei fannulloni sul divano, allora non è sinistra. E’ solo arroganza”.