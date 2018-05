Non sono riusciti a raggiungere il rifugio perché sorpresi da una bufera di neve. Un imprevisto che è costato la vita a 5 escursionisti di nazionalità italiana, mentre altre tre persone lottano tra la vita e la morte.

Oltre alla guida italiana Marco Castiglioni, che conduceva il gruppo intrappolato dal gelo, tra le vittime ci sono anche tre escursionisti esperti di Bolzano: Elisabetta Paolucci, Marcello Alberti e Gabriella Bernardi , marito e moglie. Facevano parte di una cordata di 14 persone di nazionalità italiana, francese e tedesca che si trovava sull’Haute Route Chamonix-Zermatt, nelle Alpi Svizzere.

Gli sciatori avrebbero dovuto raggiungere il rifugio a 3157 metri di quota fra Pigna d’Arolla, lungo il percorso della Haute Route, un itinerario scialpinistico che collega Chamonix, ai piedi del Monte Bianco, con Zermatt, sotto il Cervino. L’operazione di salvataggio è partita dopo un allarme lanciato verso le 6.30 di lunedì 30 aprile dal responsabile della capanna Vignettes, obiettivo del gruppo.

Impegnati sette gli elicotteri di Air Glaciers, Air Zermatt e Rega, oltre a diversi medici e guide. Ma quando i soccorsi sono arrivati in quota uno è stato trovato morto. Altri quattro escursionisti sono deceduti in ospedale e tre sono in condizioni gravissime nelle strutture mediche del Canton Vallese, Berna e Losanna. Gli altri soffrono di leggera ipotermia ma non sono in pericolo.

Le storie delle vittime italiane – “Parto domani per la mia grande avventura”. Così scriveva Elisabetta Paolucci il 24 aprile ad un amico il giorno prima della partenza. Professoressa di italiano di un liceo bolzanino si era presa un anno sabbatico per approfondire gli studi, ma anche per compiere delle escursioni in montagna e in barca a vela. I coniugi Alberti non avevano figli: Marcello Alberti era un noto commercialista del capoluogo altoatesino, che lavorava nello studio fondato dal padre. La donna invece lavorava come manager alla Thun, responsabile delle risorse umane.

Da tempo i tre parlavano dell’escursione sull’alta via Chamonix-Zermatt, una delle più note e impegnative per gli appassionati, agli amici del Club alpino e li aggiornavano in tempo reale sulla situazione con fotografie sui social network. Oltre alla quarta vittima, Marco Castiglioni, 59 anni, nato a Como e residente in Svizzera, guida alpina che conduceva il gruppo, c’era anche un altro lombardo a compiere l’escursione: Tommaso Piccioli, architetto milanese, era amico dei tre bolzanini morti e aveva frequentato proprio al Cai di Bolzano dei corsi di scialpinismo.

Due vittime sulle Alpi Bernesi – Altri due giovani alpinisti di 21 e 22 anni hanno perso la vita lunedì 30 aprile sulle Alpi bernesi, nella zona del monte Monch, a 4.105 metri. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Berna, sono deceduti a causa delle basse temperature e dello sfinimento. In una giornata tragica sulle Alpi, altri tre escursionisti sono morti tra Monte Bianco e Monta Rosa. Si tratta di due francesi, uno travolto da una valanga, e di una russa che era intenzionata a raggiungere Zermatt con le ciaspole.