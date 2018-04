“Il 3 maggio non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5s ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d’intesa. Siamo forze molto diverse e la strada è in salita. Ma i presunti vincitori del voto del 4 marzo non hanno offerto prospettive e ipotesi concrete per il Paese. Credo che arrivati a questo punto sia giusto capire se esiste la possibilità di un confronto”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizio Martina nel corso de L’intervista di Maria Latella (in onda sui canali 100 e 500 di Sky e su SkyTg24, canale 50 del digitale terrestre). E poi ha aggiunto: “Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque stelle penso sia giusto che l’eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una consultazione”