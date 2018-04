Sono arrivati in gruppo armati di cinture e martelli in un pub della città inglese. La vittima è un uomo di 53 anni, ora ricoverato al Centro neurologico di Walton per un grave trauma cranico

Si sono precipitati in incognito all’Albert Pub di Liverpool armati di cinture e martelli. E hanno provocato un grave trauma cranico a un 53enne sostenitore della squadra inglese. Ora due tifosi della Roma di 25 e 25 anni sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto un’ora prima della partita di Champions League tra Liverpool e Roma.

Le forze dell’ordine britanniche hanno confermato che agli scontri hanno partecipato un gruppo di tifosi giallorossi che non erano vestiti con i colori del loro club. In tutto sono stati fermati nove uomini per diversi reati, fra cui possesso di armi offensive, possesso di droghe leggere, atti vandalici e ubriachezza. La vittima, di origini irlandesi, è stata portata in gravissime condizioni al Centro neurologico di Walton.