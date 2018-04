Roberto Fico farà un secondo giro di consultazioni con le delegazioni di Pd e M5s, poi salirà al Colle per riferire le sue valutazioni sui margini di trattativa per fare un governo. Il mandato esplorativo del presidente della Camera continua tra segnali di apertura e nuovi ostacoli interni ai singoli partiti. Oggi, giorno di celebrazione del 25 aprile, i leader sono impegnati nelle commemorazioni della festa della Liberazione. Ma le trattative, anche a distanza continuano. Da una parte il Partito democratico continua ad essere diviso all’interno: Piero Fassino su la Stampa si è rivolto all’ex segretario Matteo Renzi (“Errore tirarsi indietro”), mentre il segretario reggente Maurizio Martina ha fatto un appello ai suoi (“Basta hashtag, il Pd faccia la sua parte”). Intanto l’ex leader, in piazza a Firenze, fermava i passanti per chiedere cosa farebbero loro: “Lo fareste un governo Pd-M5s?”, era la domanda. Dall’altra parte infine, il M5s cerca di mantenersi compatto dietro il leader senza sfociare in troppe polemiche. Il timore è che la base non accetti l’accordo con i democratici e che, qualsiasi tipo di intesa porti a danneggiarli.

Nuovo giro di consultazioni di Fico

Fico il 26 aprile incontrerà le delegazioni del Partito democratico e del Movimento 5 stelle: la prima alle 11 e la seconda alle 13. Le consultazioni si svolgeranno nel Salottino del presidente. La webtv e il canale satellitare della Camera trasmetteranno in diretta le dichiarazioni delle delegazioni. Quindi, come anticipato in mattinata, la terza carica dello Stato prima di salire al Colle per dare l’esito del suo mandato esplorativo vedrà di nuovo i rappresentanti dei due partiti. Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella che il Capo dello Stato conceda più tempo al presidente di Montecitorio, anche alla luce della aperture raccolte dalle parti in gioco.

Fassino: “Errore tirarsi indietro, Renzi dia un contributo”

Intanto, nel clima di divisione dentro il Partito democratico, fanno rumore le parole di Piero Fassino. Che, intervistato da la Stampa, si rivolge direttamente all’ex segretario. Alla domanda infatti, “Renzi ha sempre chiuso a ogni accordo. Cambierà idea?”, ha risposto: “Penso che sarebbe un grave errore ritirarsi. E Renzi può dare un contributo prezioso ad aprire una nuova fase. C’è una sollecitazione del Presidente della Repubblica e il momento è delicato: quali sono le alternative? Conosco Matteo come un innovatore e che non teme le sfide. Capisco i dubbi, ma dobbiamo almeno verificare se ci sono le condizioni per dare un governo al Paese”.

Sulla possibilità di fare un referendum tra gli iscritti, “in quale forma è da decidere, ma dobbiamo senz’altro coinvolgere la nostra gente in qualunque scelta”. “Bisogna partire da due dati politici. Primo: il voto ci ha consegnato tre minoranze, nessuna autosufficiente per fare un governo, per cui servono intese. Secondo: dopo le elezioni avevamo detto ‘Tocca a loro’ perché destra e 5 Stelle avevano preso più voti ed era giusto riconoscerlo”, dice Fassino. Ora “sappiamo che quel tentativo è abortito. E Di Maio lo ha certificato ufficialmente”.

In merito agli attacchi del M5s al Pd, “Il tema che abbiamo di fronte è che governo dare all’Italia oggi, non una rassegna retrospettiva su quel che ciascuno ha detto”, rileva Fassino, che osserva: “Cdu e Spd si sono seduti a un tavolo e non è che i socialdemocratici hanno accettato il programma della Merkel o viceversa. Ognuno ha posto le sue priorità, hanno discusso, si sono trovate soluzioni condivise. Un negoziato vero col tempo necessario”. Sull’esclusione del centrodestra, “finché costituiva un soggetto unico, era legittimo che chiedesse di guidare il governo, ma dal momento che si è spaccato con veti reciproci, allora si entra in una fase in cui non sono più la prima coalizione, ma il terzo, quarto e quinto partito, mentre 5 Stelle e Pd sono il primo e il secondo”.

Martina: “Le parole di Di Maio molto nette”

Di apertura anche le parole del segretario reggente Maurizio Martina: “Escludere una trattativa tra Lega, M5s e centrodestra è un passaggio che avevamo chiesto e effettivamento le parole di di Maio ieri sono state molto nette, molto chiare”, ha commentato ai microfoni di Rainews24, a margine del corteo per il 25 aprile a Roma. “Dobbiamo essere all’altezza di un passaggio molto complesso che non abbiamo voluto noi ma si è determinato per l’incapacità di altri: dobbiamo avere rispetto di tutte le opinioni e ragionare come comunità. Se si è arrivati fin qui, questa volta proprio non è colpa del Pd. E se ci si carica di una responsabilità è perché altri hanno fallito”. Poi ha continuato: “Grande rispetto per la nostra discussione: avremo una direzione in cui ci si ascolta e insieme si prende una decisione. Lasciamo da parte gli hashtag e facciamo politica. Abbiamo bisogno di tutti per questo passaggio, per lavorare di fronte a questo scenario molto complesso. Abbiamo bisogno di tutte le forze del Pd. Tutte. E non possiamo semplificare questo lavoro nelle logiche comunicative dei renziani e degli antirenziani, dei martiniani e degli antimartiniani. Basta, basta. Prendiamoci davvero lo spazio per un lavoro e dimostriamo al Paese che siamo gli unici a poter fare questo lavoro per l’Italia. Poi decideremo insieme e quel che decideremo insieme impegnerà tutti”.