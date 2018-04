Il 23 aprile il calendario liturgico della Chiesa celebra San Giorgio, in spagnolo Jorge. Bergoglio ha deciso di donare un dolce a chiunque si siederà a tavola in una delle mense di Roma

Tremila gelati destinati ai poveri della capitale. Jorge Maria Bergoglio ha deciso di festeggiare il suo onomastico offrendo il dolce a chi si siederà a tavola in una delle mense di Roma, la città della quale papa Francesco è vescovo. Il 23 aprile è il giorno in cui il calendario liturgico della Chiesa celebra San Giorgio, in spagnolo Jorge, il martire vissuto nel nel III secolo e rappresentato nella tradizione popolare come il cavaliere che affronta il drago, simbolo della fede che trionfa sul maligno.

“Il Santo Padre desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma” ha annunciato l’Elemosineria Apostolica. “Papa Francesco ha deciso di distribuire 3.000 gelati alle persone che vengono quotidianamente accolte nelle mense, nei dormitori e nelle strutture della Capitale, gestite in gran parte dalla Caritas”.