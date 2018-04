Su migranti e integrazione “già oggi vedo poca attenzione, ma stando a quanto hanno detto e praticato in campagna elettorale” da M5s e Lega, “con slogan tipo ‘Prima gli italiani’, non è che ci sia poi una prospettiva di attenzione ad una maggiore integrazione”. Così Emma Bonino, leader di +Europa, a margine di una conferenza stampa sulla campagna ‘Welcoming Europe‘. “Un’intesa Pd-M5S per fronteggiare al meglio l’emergenza migratoria? Non so, se guardo francamente i programmi, la questione migratoria non nei termini di sicurezza, ma di integrazione, non era poi la priorità di molti”