Il testo è stato pubblicato sul portale Indeed dal titolare della pasticceria "Dolci creazioni" Fabio Ravone. E dopo avere suscitato molte polemiche in rete il negoziante ha scritto: "Lungi da me volere offendere le ragazze formose"

“Cerco personale con reale voglia di far parte di un progetto lavorativo che ci porti ad essere i numeri uno, cerco esperienza ma soprattutto professionalità. Non cerco ragazze grasse. La bella presenza è richiesta ma non del tutto importante”. L’annuncio di lavoro per cercare “un’aiuto pasticciere con esperienza e due banconisti/e” è stato pubblicato sul portale Indeed dal titolare della pasticceria Dolci creazioni Fabio Ravone, a Brindisi. Ma la richiesta di non ricevere candidature da parte di “ragazze grasse” ha raccolto pesanti critiche sul web poco dopo la messa online.



Il testo, scrive Brindisi report, è finito qualche giorno fa sul sito di annunci poi su Facebook, e da lì è rimbalzato sui social. Il proprietario della pasticceria – preso di mira sul web e non certo per l’errore grammaticale di “un’aiuto” incluso in quelle poche righe – decide allora di chiedere scusa, ammettendo “di avere fatto una inserzione di merda”. E aggiunge: “Lungi da me volere offendere le ragazze formose”. Poi spiega che le sue parole sono scaturite “dopo un diverbio nato sulla pagina dove si fanno annunci di lavoro”.

Un’ammissione che sulla sua bacheca è stata apprezzata da tanti, anche se una “assidua cliente” scrive che dopo a causa dell’annuncio non andrà più da lui a comprare dolci. E un altro utente, Ale, nei commenti scrive: “Scuse accettate, ora assumi una ragazza con taglia superiore alla 46, domenica dolci gratis per tutti e non ne parliamo più”.