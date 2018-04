Il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, è arrivato al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, primo dei tre colloqui che concluderanno il secondo ciclo di consultazioni per la formazione del nuovo governo. Alle 11.15 e alle 12 sono attesi i presidenti della Camera, Roberto Fico, e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Al termine, come già accaduto una settimana fa, Mattarella potrebbe incontrare brevemente i giornalisti per tracciare un rapido bilancio sugli incontri di questi due giorni ed indicare i possibili passi che potrebbe compiere nei prossimi giorni, per cercare di accelerare i tempi per la formazione del governo