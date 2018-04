Si tratterebbe di una complicanza legata all'operazione, effettuata in un clinica di Milano. Sono in corso le indagini della Procura

Una donna è morta mercoledì sera a Orzinuovi, in provincia di Brescia, dopo un intervento chirurgico di liposuzione: un’operazione di asportazione di parte del tessuto adiposo effettuata in una clinica di Milano. Il decesso, secondo quanto riferito all’Ansa, è stato causato da complicanze legate all’operazione. La donna ha avuto un malore nella sua casa di Orzinuovi ed è stata portata agli Spedali Civili di Brescia dove è arrivata già morta. E’ stato il marito a presentare una denuncia alla procura bresciana, ma ora sull’accaduto indaga la Procura di Milano, perché nel capoluogo lombardo era stato effettuato l’intervento chirurgico. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia nell’obitorio di Brescia.