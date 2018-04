“La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini presentando il candidato sindaco di Terni. A chi gli chiede se punta a cercare i voti in parlamento, replica sorridendo: “Io non faccio il cercatore d’acqua… Vale quello che ho detto”, poi continua: “L’ultima delle cose che ci spaventa è tornare dagli italiani a chiedere il consenso per governare senza scendere a patti con nessuno”. E conclude: “Io mi metto a disposizione del paese e della squadra, spero che anche gli altri interlocutori, ovviamente non il Pd, ma i 5 stelle dimostrino che hanno voglia di governare realmente, perché se invece andranno a dire ‘no no’ a porre veti e fare capricci vuol dire che non hanno voglia di governare questo paese e quindi noi siamo in grado di farlo anche da soli se del caso”.