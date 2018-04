“Ho fatto molto per Don Mazzi: gli ho fatto capire che non doveva andare in giro gratis e grazie ai miei amici e alle mie feste Exodus ha guadagnato molto. Penso che ce l’abbia con me perché a un certo punto ho aiutato gli ortodossi e questo non gli è piaciuto: c’è un Dio solo e Dio aiuta tutti, i poveri, le zoccole, i banditi… E’ il perdono che conta. Sto creando una mia comunità: si chiamerà Villa Flora Dora, sarà dedicata a Paolo Limiti e si occuperà di cani. La presidente sarà Irene Pivetti“. E su Fabrizio Corona: “E’ malato di denaro e ama stare sui carboni ardenti, soffre a stare lontano da giornali e televisioni: non ha capito che così si fa del male da solo”. Così Lele Mora replica a don Mazzi che al Corriere aveva accusato di aver perso tempo con lui e Fabrizio Corona accogliendoli in Exodus.