E' del leader della Lega la prima mossa della settimana sullo scacchiere politico. Il tema resta quello della guida di un eventuale governo M5s-Lega, per ora nessuno di due ha mostrato di voler fare un passo indietro e la soluzione del "premier terzo" per il leader del Carroccio è subordinata al raggiungimento di un accordo: "Chi lo vota? I voti in Parlamento da dove arrivano?. Dal centrodestra e io immagino dai Cinque stelle"

“A Di Maio chiederò un incontro volentieri, sulla disponibilità a venirci incontro per fare. Gli italiani chiedono di fare. Al di là dei veti o delle simpatie, facciamo qualcosa o no? Se la risposta è no, i numeri sono numeri, si torna al voto“. E’ di Matteo Salvini la prima mossa della settimana sullo scacchiere politico. “Non ci sono altri vertici (di centrodestra, ndr), non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018″, ha detto a Udine il segretario della Lega, bypassando almeno temporaneamente il veto posto dal M5s sulla presenza di Silvio Berlusconi sia quello posto da quest’ultimo sulla presenza dei primi in una eventuale coalizione di governo.

Il tema resta quello della premiership. Per ora né Salvini né Di Maio hanno mostrato di voler fare un passo indietro: “La Lega ha fatto più di un passo indietro – premette il leader del Carroccio – per eleggere i presidenti di Camera e Senato noi non abbiamo chiesto niente e non abbiamo ottenuto niente. Mi piacerebbe che anche gli altri usassero lo stesso buon senso e la stessa generosità. Se rimangono sulle stesse posizioni, o io o nessuno, l’unica via che rimane è quella del voto, non vedo altre soluzioni”.

Anche la soluzione del “premier terzo”, scegliere una figura che possa trovare il favore di entrambi gli schieramenti in modo da superare l’impasse e favorire la formazione di un esecutivo, per Salvini è subordinata al raggiungimento di un accordo: “Quarto, quinto, dodicesimo, ma chi lo vota? I voti in Parlamento da dove arrivano? Dal centrodestra e io immagino dai Cinque stelle, se vogliono ragionare seriamente”. “A Di Maio – ha aggiunto – chiedo se vuole ragionare o se preferisce il Pd, perché io ho visto che dice dialogo col Pd e anche con Renzi… auguri”.