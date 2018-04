Anche il secondo giorno di consultazioni al Quirinale cristallizza le posizioni dei partiti per come si sono conosciute finora. Nell’agenda del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sono gli incontri con le delegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi. L’ultimo che manca è quello del M5s, che salirà al Quirinale alle 16,30. In mattinata il capo dello Stato ha ricevuto Pd, Forza Italia e Lega. Ed è stato l’intervento di Matteo Salvini a chiarire uno scenario, anche se resta da capire se praticabile o no. “Faremo di tutto per dare un governo che duri 5 anni ovviamente partendo dal centrodestra coinvolgendo il M5s, senza altre soluzioni temporanee e improvvisate, vediamo se si riesce a trovare una quadra”. Il Pd invece no, precisa il leader del Carroccio, perché “ha perso le elezioni”. Nessuna paura del voto, aggiunge, e nessun governo a tempo. Anzi, in Parlamento si va solo con numeri certi, ha detto Salvini. “Speriamo che gli altri la smettano di dire dei no e inizino a dire dei sì come fa la Lega da tempo”. Su questo concetto – “chi dice solo no, noi diciamo solo sì” – il capo della Lega ha battuto molto. E ha annunciato che già dalla prossima settimana incontrerà tutti i partiti e in particolare i Cinque stelle: “L’incontro con Di Maio sarà alla luce del sole” sottolinea. E’ un’iniziativa di rilancio analoga a quella del “contratto alla tedesca” proposto dal capo politico del M5s, con una differenza: Di Maio si rivolge a tutti e, anzi, in primis al Pd; Salvini esclude il Pd dal tavolo e si dirige solo verso il Movimento.

Una linea che, almeno in apparenza, incassa il sostegno di tutta l’alleanza. Dopo che ieri Giorgia Meloni aveva indicato Salvini come il presidente da incaricare per un governo, anche Silvio Berlusconi – alla guida della delegazione di Forza Italia – ha detto a Mattarella che dev’essere il segretario leghista l’esponente al quale affidare la responsabilità di guidare un esecutivo. Ma restano molte ambiguità soprattutto quando l’ex presidente del Consiglio dice che Forza Italia si dice “indisponibile” a un esecutivo “fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”. E il riferimento, chiaro, è al Movimento Cinque Stelle, proprio la forza politica – l’unica – a cui si rivolge Salvini.

La situazione resta ancora, dunque, come prevedibile, di totale stallo. Perché nel frattempo il Pd, che per primo è stato ricevuto al Colle nella giornata di oggi, ha ribadito che “chi ha vinto si deve fare carico delle responsabilità”, come dice il reggente Maurizio Martina che ha incontrato il capo dello Stato insieme a Delrio, Orfini e Marcucci. Martina dice che una “potenziale maggioranza” è già “emersa” con l’elezione dei presidenti delle Camere, passaggio dal quale il Pd è stato escluso. E viceversa il Partito democratico ha perso le elezioni e quindi non ci possono essere ipotesi di governo per il partito che ha espresso gli ultimi tre presidenti del Consiglio. “Noi avvertiamo come certi atteggiamenti siano più figli di un secondo tempo della campagna elettorale che di una responsabilità nuova – dice Martina – Il tempo della campagna elettorale è finito e queste forze farebbero bene a tornare con i piedi per terra anche rispetto a soluzioni”.

Dalle parti del Carroccio era stato Giancarlo Giorgetti in mattinata a dire quello che tutti pensano: se si va avanti così, con la politica dei veti, l’unica strada sono le elezioni anticipate. Ed è d’altra parte uno scenario riportato da quasi tutti i giornali, alcuni dei quali azzardano addirittura una finestra elettorale a giugno. Ma prima di tutto questo resta ancora molto da fare e da vedere, soprattutto dalle parti del Colle, col capo dello Stato che si impegnerà in ogni modo per evitare il voto anticipato. Ci sarà intanto quasi sicuramente un secondo giro di consultazioni, durante la prossima settimana. E forse anche un faccia a faccia, finalmente, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

CRONACA ORA PER ORA

12.58 – Salvini: “No al Pd, perché ha perso”

La Lega dice “no” a un governo con il Pd perché “ha perso le elezioni”. Lo ribadisce il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti mentre lascia il Quirinale a piedi dopo le consultazioni.

12.55 – I leader di partito non rispondono alle domande

Inusuale “silenzio stampa” oggi al Colle. Tutte le delegazioni presentatesi al Quirinale per il secondo giorno delle consultazioni con il presidente Mattarella hanno preferito limitarsi a delle dichiarazioni. Nessuno ha voluto rispondere alle domande dei numerosissimi giornalisti presenti di fronte allo Studio alla Vetrata dove il capo dello Stato tiene i colloqui. In successione, Maurizio Martina, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono sfilati via senza rispondere ad alcuna domanda.

12.51 – Salvini: “Incontro con Di Maio? Alla luce del sole”

Ha già incontrato Luigi Di Maio? “No, lo faremo alla luce del sole”. Così risponde il leader della Lega Matteo Salvini lasciando a piedi il Quirinale dopo le consultazioni. Ai cronisti che lo incalzano assicura di non aver ancora visto il capo del M5S e a chi gli domanda se lo abbia sentito stamattina replica di “no”.

12.49 – Salvini: “M5s? Speriamo inizino a dire di sì”

La Lega farà il governo con il Movimento Cinque Stelle? “Speriamo che gli altri la smettano di dire dei no e inizino a dire dei sì come fa la Lega da tempo”. Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega lasciando a piedi il Quirinale dopo le consultazioni. “Stiamo lavorando, stiamo lavorando”, ripete.

12.41 – Salvini: “Governo di centrodestra con il M5s”

“Faremo di tutto per dare un governo che duri 5 anni ovviamente partendo dal centrodestra coinvolgendo il M5s, senza altre soluzioni temporanee e improvvisate, vediamo se si riesce a trovare una quadra”. Lo afferma Matteo Salvini leader della Lega al termine delle consultazioni al Quirinale.

12.39 – Salvini: “Più che posti ci interessano i programmi”

“Abbiamo ricordato a Mattarella che più che posti e ruoli ci interessano i programmi su temi come la riforma delle pensioni, il lavoro e la riforma fiscale”. Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega al termine delle consultazioni al Colle.

12.38 – Salvini: “Non ci auguriamo, ma non escludiamo voto”

“Andiamo in Parlamento se ci sono i numeri certi, altrimenti si torna al voto. La Lega è un partito nato tra la gente figuriamoci se abbiamo paura di tornare alle elezioni”. Lo ha detto Matteo Salvini alla fine delle consultazioni al Quirinale. Salvini ha aggiunto che lavorerà “per smussare gli angoli che altri, a parole, non vogliono smussare”.



12.38 – Salvini: “In Parlamento solo con numeri certi”

“Continuerò a incontrare tutti a partire da centrodestra, prima forza in parlamento ma andiamo in Parlamento se abbiamo numeri certi”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.



12.37 – Salvini: “Con personalismi e impuntature non nasce”

12.37 – Salvini: “Smussare gli angoli”

“Con i personalismi non si va da nessuna parte, bisogna lavorare per smussare gli angoli”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

12.36 – Salvini: “Ascolterò tutti, partendo dal centrodestra”

12.36 – Salvini: “No a governi a tempo o improvvisati”

“E’ stato un incontro assolutamente positivo dove abbiamo espresso una linea costruttiva. Molti sono venuti qua a dire dei no, noi siamo venuti a dire di sì. Non lavoriamo a governi a tempo ma a un governo che duri né improvvisati ma che duri almeno cinque anni”. Così Matteo Salvini al termine dell’incontro con Mattarella.



12.36 – Salvini: “Molti dicono di no, noi diciamo di sì”

“E’ stato un incontro assolutamente positivo in cui abbiamo espresso una linea costruttiva. Molti hanno detto dei no, noi siamo venuti a dire dei sì. Non pensiamo a governi raccogliticci, lavoriamo a un governo che duri cinque anni e che abbia l’interesse nazionale italiano come priorità. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

12.35 – Salvini: “Incontro positivo e con linea costruttiva”

12.34 – Terminato il colloquio Mattarella-Lega

12.04 – La Lega al Quirinale guidata da Salvini

La delegazione della Lega è giunta al Colle per le consultazioni. Al colloquio con il presidente della Repubblica partecipano, con il segretario Matteo Salvini, Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo al Senato e alla Camera. I tre hanno varcato a piedi il portone del Quirinale alle 12 in punto, orario previsto per il colloquio, scavalcando le catene di ferro che delimitano il perimetro.

11.53 – Camera, Liberi e Uguali chiede deroga per gruppo

Leu ha formalmente chiesto alla Camera la deroga per costituire un gruppo parlamentare a cui aderiscano i suoi 14 deputati. La decisione toccherà all’ufficio di Presidenza di Montecitorio. Il regolamento della Camera prevede un minimo di 20 deputati per la costituzione di un gruppo parlamentare. Al momento i 14 deputati eletti di Leu fanno parte del gruppo Misto, di cui esprimono il presidente con Federico Fornaro.

11.42 – Berlusconi: “Tra centrodestra e altri servono accordi chiari”

Il Paese ha bisogno di un governo che “non potrà non partire dalla coalizione che ha vinto le elezioni, il centrodestra”. Certo, tale coalizione “ha bisogno di numeri parlamentari che il centrodestra da solo non può garantire” e per questo sono necessari “accordi chiari con altri soggetti politici”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine del suo colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

11.41 – Berlusconi: “Governo deve partire dalla Lega”

Il governo “dovrà partire da chi ha vinto le elezioni, cioè il centrodestra e dal leader della coalizione vincente, cioè la Lega”. Lo ha detto Silvio Berlusconi al termine delle Consultazioni con il presidente Mattarella.

11.39 – Berlusconi: “No a governo di populismi e giustizialismi”

“Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi termine delle consultazioni al Colle.

11.37 – Berlusconi: “A Mattarella rappresentata urgenza problemi”

“Abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l’urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi al termine delle Consultazioni al Quirinale.

11.37 – Berlusconi: “No a governo di odio e invidia sociale”

11.36 – Berlusconi: “Il governo deve partire dal centrodestra”

11.35 – Concluso il colloquio tra Mattarella e Fi

Si è concluso in poco più di mezzora l’incontro della delegazione di Forza Italia con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Alla guida del partito il presidente Silvio Berlusconi assieme alle capogruppo Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini.

10.55 – Forza Italia da Mattarella

La delegazione di Forza Italia è arrivata al Quirinale per le consultazioni, entrando in auto. Nella delegazione sono previsti il leader Silvio Berlusconi e le capogruppo al Senato e alla Camera Annamaria Bernini e Maria Stella Gelmini.

10.54 – Martina: “Grazie a Mattarella per l’ascolto”

“Vogliamo ringraziare il presidente Mattarella per l’ascolto di questa mattina, noi continueremo a fare il nostro lavoro”. Lo ha detto il reggente Maurizio Martina al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

10.53 – Martina: “Pd protagonista opposizione su 4 punti”

“Noi siamo in campo da protagonisti per rafforzare in coerenza con il lavoro fatto dal governo tutti gli interventi di sostegno sociale. Sui quattro snodi di interesse generale il Pd eserciterà fino in fondo la sua funzione nel suo ruolo di opposizione. I 4 punti: taglio del costo del lavoro e reddito di inclusione; controllo della finanza pubblica; gestione del fenomeno migratorio; rafforzamento del quadro internazionale”. Lo afferma Maurizio Martina, reggente del Pd al termine delle consultazioni al Colle.

10.45 – Martina: “Potenziale maggioranza M5s-centrodestra”

“Abbiamo segnalato come l’avvio della legislatura ha fatto emergere una potenziale maggioranza che si è espressa in ambito istituzionale dall’elezione dei presidenti di Camera e Senato fino alla definizione delle commissioni, sono scelte che non hanno previsto un nostro coinvolgimento e di certo non fatte casualmente, sono scelte di natura politica e per noi si tratta di capire se queste scelte compiute da queste forze coerentemente siano in grado di avanzare un’ipotesi di governo”. Lo afferma Maurizio Martina, reggente del Pd dopo il colloquio con Mattarella al Quirinale.

10.41 – Martina: “Per noi non ci sono ipotesi di governo”

“L’esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino”. Lo ha detto il reggente Maurizio Martina al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

10.41 – Martina: “Basta campagna elettorale di certi partiti”

“Noi avvertiamo come certi atteggiamenti siano più figli di un secondo tempo della campagna elettorale che di una responsabilità nuova. Il tempo della campagna elettorale è finito e queste forze farebbero bene a tornare con i piedi per terra anche rispetto a soluzioni” di governo. Lo ha detto Maurizio Martina, reggente del Pd, all’uscita dall’incontro con Mattarella.

10.41 – Martina: “Chi ha vinto, si faccia carico della responsabilità”

Chi ha vinto le elezioni “si faccia carico della responsabilità” di governare. Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.



10.38 – Concluso il colloquio di Mattarella con il Pd

La delegazione del Pd, la più numerosa della giornata, guidata dal segretario Maurizio Martina e dal presidente Matteo Orfini assieme ai capogruppo Delrio e Matteucci, ha concluso il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le consultazioni.

9.49 – La delegazione del Pd al Quirinale

La delegazione del Pd è entrata a piedi al Quirinale, con il segretario reggente Maurizio Martina, il presidente Matteo Orfini e i capigruppo di Senato e Camera Andrea Marcucci e Graziano Delrio.

9.31 – Salvini: “M5s non può dire: quello non mi piace”

“Sulle presidenze di Camera e Senato abbiamo dimostrato di essere veloci, concreti e rispettosi della volontà popolare. Altro paio di maniche è il governo. C’è un programma che è quello di Centrodestra e da lì si parte, così come si parte dalla squadra del Centrodestra. Con i grillini dialogo, assolutamente, con Renzi invece è più difficile visto che ha governato per sei anni, male. Però i grillini non possono dire ‘quello non mi piace, quello mi sta antipatico, quello non lo voglio, il premier lo faccio io e il programma è mio'”. Lo dice Matteo Salvini a Affaritaliani.it.

9.29 – Salvini: “Se nessuno si muove, si va a votare”

“Situazione di stallo. Tutti sono fermi sulle loro posizioni e se nessuno si muove si va a votare”. Lo ha affermato Matteo Salvini, segretario federale della Lega, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a poche ore dall’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la festa per i 22 anni del quotidiano online.

9.07 – Crosetto (Fdi): “Unica uscita è M5s-Pd”

“Dato che il centrodestra ha posto come condizione di non spaccarsi, e l’M5S pretende che Di Maio faccia il premier, credo che l’unico partito che potrà accettare una simile richiesta dei 5Stelle è uno privo di leader, com’è il Pd”. Ne è convinto il deputato di Fratelli d’Italia Guido Crosetto, secondo il quale un governo M5S-Pd è possibile “perché Salvini non può accettare Di Maio premier e noi non possiamo rinunciare a Forza Italia rompendo il centrodestra solo perché lo chiede Di Maio. E i tempi per la trattativa si sono allungati, visto che la finestra del voto a giugno ormai si è chiusa, e la prossima si aprirà a settembre-ottobre”.

9.06 – Crimi (M5s): “A partire dai temi, la situazione si sbloccherà”

“Allora la situazione era più complessa, eravamo alieni, marziani in Parlamento. Adesso in campo ci sono tre aree politiche mature. A partire dai temi, la situazione si sbloccherà”. Lo dice a Repubblica Vito Crimi, vice capogruppo al Senato del M5s, paragonando le consultazioni della scorsa legislatura con quelle attuali.