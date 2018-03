“Buon lavoro all’ufficio di presidenza della Camera, ci tocca però sottolineare come M5s e centrodestra abbiano iniziato col piede decisamente sbagliato: la composizione non rispetta il voto del 4 marzo, il Pd ha un solo componente eppure è il secondo partito. Noi comunque vogliamo lavorare e faremo in Parlamento proposte da subito”. Così Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, parlando con i cronisti nella sala stampa di Montecitorio