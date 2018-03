All’uscita dal Senato, il presidente emerito Giorgio Napolitano nega che si possa parlare di stallo in merito a una possibile alleanza di governo: “Non sono nemmeno iniziate le consultazioni”, taglia corto. E ancora più secco risponde a chi domanda se la maggioranza che in Parlamento ha eletto i presidenti di Camera e Senato non rappresentasse di per sé un percorso verso un esecutivo: “Non è vero. Quella maggioranza si è formata solo per eleggere i presidenti. Arrivederci”