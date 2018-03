La neoeletta presidente del Senato, la berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel 2013 è senatrice per il Popolo della Libertà. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, la Casellati ha un confronto con Marco Travaglio, in collegamento, sui guai giudiziari di Silvio Berlusconi, che attende che la Giunta per le elezioni e le immunità del Senato si esprima sulla retroattività della legge Severino. Quando Travaglio ricostruisce le vicende che portarono l’ex Cavaliere alla condanna in via definitiva nel processo Mediaset, la Casellati interrompe per l’ennesima volta. Il giornalista desiste: “Lilli, io chiudo qui…”