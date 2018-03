CRONACA ORA PER ORA - Lo spoglio in diretta

Roberto Fico ha superato la quota di voti durante lo spoglio alla Camera per l’elezione del presidente della Camera. Un applauso ha accompagnato l’ultima scheda letta dal presidente provvisorio Roberto Giachetti.

13.05 – Grillo_ “Habemus Fico”

“Habemus #Fico!”. Così Beppe Grillo su twitter e Fb festeggia l’elezione di Roberto Fico a presidente della Camera.

13.04 – Alberti Casellati supera quota: applausi Aula Senato

12.59 – Solo i deputati M5s applaudono Fico

Solo i deputati M5s si alzano in piedi per una standing ovation per Roberto Fico quando è stata da lui aggiunta la quota 311 voti, il quorum richiesto. Tutti gli altri sono rimasti fermi. Abbracci e baci per Luigi Di Maio da parte dei colleghi. Lo spoglio prosegue.

12.56 – Fico supera quota: applausi in Aula

12.50 – Iniziato anche lo spoglio al Senato

12.31 – Camera, votazioni concluse

12.05 – Camera, seconda chiama: Forza Italia inizia a votare

Parte la seconda chiama della quarta votazione per eleggere il presidente della Camera e i deputati di Fi votano in massa. I deputati forzisti, che non avevano risposto alla prima chiama, sono tutti al centro dell’Emiciclo, in attesa di essere chiamati dal deputato segretario a prendere la scheda da riempire in cabina. Mentre era in corso la prima chiama Renato Brunetta ha avvicinato Ettore Rosato del Pd. Successivamente, poco prima dell’inizio della seconda chiama i parlamentari di Fi si sono spostati in massa dal Transatlantico al corridoio laterale con le sale del governo, dove hanno tenuto una breve riunione, prima di entrare in Aula per il voto.

11.23 – Bonino: “Caminetti? Di sicuro non ha vinto l’Aula”

Hanno deciso i caminetti come dice Renzi? “Certamente non ha vinto l’Aula, le decisioni sono state prese in altri luoghi”. Così Emma Bonino, commentando l’intesa C.destra-M5s sulle presidenze delle Camere.

11.07 – Toninelli: “Voteremo da subito Casellati”

Il M5s voterà da subito al Senato la candidata del centro destra Maria Elisabetta Casellati. Lo ha detto il capogruppo M5s Danilo Toninelli prima di rientrare in Aula.

11.07 – Napolitano invita a votare “gentilmente”

Istruzioni puntuali e anche comportamentali del presidente provvisorio di palazzo Madama Giorgio Napolitano. In apertura di seduta per la terza votazione che dovrebbe eleggere il presidente del Senato, dopo la lettura del processo verbale, Napolitano ha spiegato ai senatori le modalità di esecuzione del voto. E ha ricordato, fra l’altro, che all’uscita della cabina elettorale dovranno depositare “gentilmente” la scheda nell’urna.

11.05 – Toninelli: “Votare Casellati e Fico rispecchia voto di cambiamento”

La decisione di votare Casellati e Fico per la presidenza delle Camere “rispecchia il voto popolare che è un voto di cambiamento. Aspettiamo a festeggiare”, aggiunge, ma il Parlamento si trasforma “da luogo della casta a luogo principe della democrazia”, da cui far partire “i tagli ai privilegi e agli sprechi”. Lo dichiara il capogruppo M5s al Senato, Danilo Toninelli, parlando con i giornalisti a Palazzo Madama.

10.57 – E’ stata la Lega a dire no a Fraccaro: “Ci chiamò ladri”

La Lega avrebbe posto un veto sulla figura di Riccardo Fraccaro alla guida di Montecitorio: è quanto risulta da fonti leghiste. In particolare, ricordano le stesse fonti, Fraccaro era quello che insultò a più riprese gli esponenti del Carroccio definendoli ‘ladri’. La Lega, quindi, dopo aver detto che aveva qualche difficoltà sul suo nome, ha chiesto al Movimento di cambiare nome. A quel punto sarebbe ritornato sul nome di Roberto Fico.

10.56 – Senato, via alla terza votazione, serve la maggioranza assoluta

Giorgio Napolitano dà il via alla terza votazione per l’elezione del presidente del Senato. Per questa terza votazione si dovrà raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti conteggiando quindi anche le schede bianche. Nel caso questa non si raggiungesse, si procederà alla quarta votazione cioè al ballottaggio tra i due nomi più votati.

10.52 – Di Maio e Fico insieme verso la Camera: “Bella cravatta”

Fanno l’ingresso assieme in Aula Luigi Di Maio e Roberto Fico dopo la proposta, da parte del M5s, del deputato napoletano come presidente della Camera. E’ una passeggiata lunghissima – dal punto dove sta la tabaccheria di Montecitorio fino all’Aula – per Fico, visibilmente emozionato e salutato da chi lo incrocia quasi come se fosse già presidente. “Lo so, le odi ‘ste cose”, gli fa ad un certo punto Di Maio che poi guarda il suo vestito e dice, con un sorriso: “Bella cravatta”. E prima di entrare in Aula i cronisti salutano Fico augurandogli in bocca al lupo. “Crepi”, si limita a dire Fico.

10.50 – Orfini: “Di Maio vota candidata di Berlusconi e viceversa”

“La legislatura comincia con Di Maio che annuncia il voto alla candidata di Berlusconi e Salvini. E viceversa”. Così su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini.

10.48 – Al via seduta del Senato

Ha preso il via la seduta dell’Aula del Senato convocata per eleggere il presidente della XVIII legislatura. Si sta leggendo il verbale della seduta di ieri.

10.48 – La Lega: “Berlusconi ha fatto il nome di Casellati”

“E’ stato Silvio Berlusconi a fare il nome di Casellati: non è una vittoria della Lega ma di tutto il centrodestra che ne esce rafforzato”. E’ quanto riferiscono fonti della Lega.

10.44 – Di Maio: “Fico è la storia del M5s”

“Roberto ci rappresenta al meglio, è la storia di questo Movimento”. Così Luigi Di Maio, durante l’assemblea congiunta M5S parlando del candidato presidente della Camera, Roberto Fico.

10.40 – Camere, Renzi: “Stanno decidendo i caminetti”

“Io sto alla larga, alla larghissima” dalla partita sui presidenti delle Camere. Lo dice Matteo Renzi arrivando al Senato. “Stanno decidendo i caminetti”, aggiunge. Centrodestra va su Casellati? “Chi l’avrebbe mai detto…”, risponde.

10.38 – M5s vota Casellati al Senato

10.37 – Camere: Pd vota Fedeli-Giachetti candidati bandiera

10.34 – Camera, al via la quarta votazione: serve la maggioranza assoluta

Al via nell’Aula della Camera la quarta votazione per eleggere il presidente. Da questo scrutinio il quorum per fare scattare l’elezione scende alla maggioranza assoluta dei voti, contando anche le schede bianche. Il quarto scrutinio ha storicamente segnato un punto di svolta: nelle ultime 6 legislature, infatti, alla Camera il presidente è stato eletto il giorno dopo l’inizio della seduta e proprio al quarto scrutinio.

10.34 – Centrodestra: “Intese non prodromiche alla formazione del governo”

“I leader del centrodestra confermano le intese intercorse in questa fase non sono prodromiche alla formazione del governo e che non avranno nessuna influenza sul percorso istituzionale successivo per il quale l’indicazione spetterà al presidente della Repubblica. Confermano che in ogni caso vi è l’impegno di tutte le forze politiche del centrodestra a non ricercare accordi individuali per la formazione del governo”. E’ quanto si legge in una nota.

10.28 – Martina: “Se intesa M5s-centrodestra, proponiamo nostri nomi”

“Se lo scenario è quello di ricomposizione, con le candidature del centrodestra al senato e M5s alla Camera propongo che il Pd metta in campo due sue candidature – ha detto il vice segretario reggente Martina ai gruppi parlamentari riuniti – Vi chiedo un mandato su questo percorso che porterò avanti in maniera condivisa, consapevoli che la situazione è in continua evoluzione”.



10.27 – Di Maio: “Sentito Salvini, Camera va a M5s”

10.26 – Centrodestra: “Intesa per presidenti distinta da governo”

10.26 – Di Maio: “Veti su Fraccaro, da lui passo indietro”

“Abbiamo proposto Riccardo Fraccaro. Loro hanno posto un veto su Fraccaro e lui ha deciso di fare un passo indietro per il bene del movimento. Con lui abbiamo tutti un debito”. Lo afferma Luigi Di Maio all’assemblea del M5S.





10.25 – Dopo il no a Fraccaro, M5s torna su Fico

10.23 – Centrodestra di nuovo unito: Casellati al Senato, no a Fraccaro alla Camera

Il centrodestra riunitosi oggi a Palazzo Grazioli “prende atto della disponibilità dei Cinque Stelle di convenire sulle posizioni” comuni per la votazione dei presidenti di Camera e Senato 2 e di votare un candidato alla presidenza del Senato di larga condivisione indicato dal centro destra” e sottopone “all’attenzione di tutti i gruppi al figura della senatrice Elisabetta Alberti Casellati”. Così in una nota congiunta, Matteo salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.



10.18 – Senato, la Lega punta su Giulia Bongiorno

Giulia Bongiorno presidente del Senato. E questa la proposta avanzata dalla Lega al vertice di centrodestra. Ipotesi che troverebbe però contrarietà di Fi e freddezza di Fratelli d’Italia, che tra l’altro avrebbero fatto notare le posizioni contro la linea politica del Carroccio sostenute in passato dalla stessa Bongiorno.



10.15 – Camere, il centrodestra farà altri nomi per le presidenze

Il centrodestra, a quanto si apprende, farà altri nomi per le presidenze di Senato e Camera. E’ quanto avrebbero deciso di leader a palazzo Grazioli.



10.10 – Senato: a rischio rinvio della chiama, ma orario di seduta resta confermato

Potrebbe ritardare la chiama dei senatori che oggi devono eleggere il presidente del Senato, ma, a norma del regolamento di Palazzo Madama, la seduta dovrebbe cominciare regolarmente all’ora prevista, cioè le 10,30. Al momento, secondo quanto si apprende da ambienti del centrodestra, non c’è l’accordo per posticipare l’appuntamento, ma se ne sta parlando. L’unica cosa certa è che entro oggi dovrà essere eletto il presidente del Senato visto che subito dopo la terza votazione ci dovrà essere per forza il ballottaggio sui due nomi che hanno riportato più voti.



10.05 – Al via riunione dei gruppi Pd: assenti Renzi e Gentiloni

Al via nella sala della Lupa della Camera l’assemblea dei gruppi Pd per decidere come votare alla terza votazione per i presidenti delle Camere. All’incontro non sono presenti il premier Paolo Gentiloni e l’ex segretario Matteo Renzi.



10.00 – Camera, alla quarta chiamata Forza Italia voterà scheda bianca

I deputati di Forza Italia, a quanto si apprende, voteranno scheda bianca alla quarta votazione per eleggere il presidente della Camera.

09.58 – Brunetta e Romani lasciano vertice: “Non siamo autorizzati a parlare”

“Non sono autorizzato a parlare”. Così Paolo Romani, capogruppo di Fi al Senato, entrando a Palazzo Madama assieme al collega della Camera, Renato Brunetta

09.55 – Pd, cresce l’ipotesi dei candidati di bandiera

È probabile che il Pd scelga di votare due candidati di bandiera, un deputato e un senatore Dem, al terzo scrutinio per l’elezione dei presidenti delle Camere. Lo confermano diverse fonti del partito. Ma per una decisione definitiva, che dovrà essere ufficializzata nell’assemblea dei gruppi, si attende di conoscere l’esito del vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli. L’assemblea, in programma nella sala della Lupa di Montecitorio, perciò, non è ancora iniziata.



09.40 – Anzaldi (Pd): “M5s-Lega spartiscono Camere come bottino di guerra”

“Presidenze Camere spartite come bottino di guerra: ‘Una a M5s, una a Lega/Fì. Non si parla di profili, personalità di garanzia, ma solo poltrone da assegnare a questo o quel partito. Salvini, Di Maio, Di Battista indifferenti a chi guida Aule, interessati solo a marchio politico”. Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.



09.38 – Di Maio: “Sono molto ottimista per il voto di oggi”

Se sono ottimista per le votazioni di oggi? “Sono molto ottimista”. Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio uscendo dall’hotel Forum al termine del vertice con Beppe Grillo, Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede e Stefano Buffagni. “A breve vedrete cosa succede”, spiega ancora Di Maio.



09.22 – Vertice M5s: c’è anche Grillo

E’ in corso un vertice all’hotel Forum di Roma, dove alloggia Beppe Grillo. Presenti, a quanto apprende l’Adnkronos, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro, Stefano Buffagni e Pietro Dettori



09.20 – Iniziato vertice di centrodestra a Palazzo Grazioli

Il leader della Lega Matteo Salvini, accompagnato dal capogruppo del Carroccio alla Camera Giancarlo Giorgetti, è arrivato a Palazzo Grazioli per il vertice del centrodestra con Silvio Berlusconi. Hanno fatto il loro ingresso nella residenza romana dell’ex premier anche il senatore forzista Paolo Romani e la delegazione di Fdi composta da Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Sul tavolo, la questione dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Presenti a palazzo Grazioli anche il capogruppo azzurro alla Camera Renato Brunetta, il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, Gianni Letta e Niccolò Ghedini.



09.07 – Malumore nell’ala ortodossa del M5s per la scelta di Fraccaro al posto di Fico

Secondo l’agenzia AdnKronos, il malumore serpeggia nell’ala ortodossa del Movimento, che non vede di buon occhio l’investitura di un super fedelissimo di Luigi Di Maio e lamenta il fatto che la squadra di governo 5 Stelle presentata in pompa magna venga smantellata ancor prima di salire al Colle per le consultazioni. Ma, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti autorevoli del Movimento, l’opzione Fico in realtà sarebbe ancora in piedi, la carta tenuta coperta per non bruciare il deputato napoletano. A minuti inizierà a Montecitorio l’assemblea congiunta.



08.53 – In programma vertice centrodestra a Palazzo Grazioli

E’ in programma stamattina alle 9 un vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un incontro per tentare in extremis di evitare la spaccatura del centrodestra. Ieri la leader di FdI aveva chiesto un vertice per provare a superare le divisioni.



08.52 – Riunione Pd slitta alle 9.30

La riunione dei gruppi Pd, convocata per decidere come votare per la presidenza delle Camere alla terza votazione, è rinviata alle 9.30. Lo si apprende da fonti Dem.

00.22 – M5s sceglie Fraccaro

Con un blitz a poche ore dall’assemblea dei gruppi congiunti i capigruppo del Movimento Giulia Grillo e Danilo Toninelli annunciano che il candidato ufficiale alla guida di Montecitorio è Riccardo Fraccaro.