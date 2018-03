Il colpo a sorpresa di Berlusconi con un’apertura per un ‘programma di governo’ del centrodestra aperto al M5S fa scalpore. “Il No ad un governo con Berlusconi credo sia lo spirito comune del M5S, ma Berlusconi non c’è neanche in questo Parlamento”, commenta la senatrice cinquestelle Paola Taverna. Ma ci sono i senatori di Forza Italia… “Brutta roba, brutta roba”, sospira la senatrice pentastellata, e ripete: “No a Berlusconi tutta la vita”. E ai berlusconiani? “Ma ve lo devo di’ proprio io?”. Paolo Romani, candidato del centrodestra per la presidenza del Senato: “Al governo col M5S? Non mi sembra il caso. Non so dove abbiate trovato questa ipotesi”. Per Maurizio Gasparri: “Mi sembra un’ipotesi improbabile. Ora in questa fase complicata partiamo per gradi: il centrodestra aspira ad una della presidenze delle Camera e poiché Salvini aspira all’incarico di formare il governo, noi come Forza Italia, aspiriamo nella persone di Paolo Romani alla presidenza del Senato”