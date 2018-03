L’appuntamento era al ristorante Les Etoiles di Roma, al sesto piano dell’hotel Atlante Star, con vista mozzafiato sulla cupola di San Pietro. Una cena di finanziamento per l’organizzazione della seconda edizione di SUM#02 – Capire il Futuro, la manifestazione prevista a Ivrea per il prossimo 7 aprile e organizzata dall’Associazione Gianroberto Casaleggio. “Già l’anno scorso c’era affetto verso questa associazione”, dice Davide Casaleggio ai cronisti. “Oggi forse c’è più attenzione”. Le persone invitate erano 125, per un costo della cena di 60 euro, mentre l’iscrizione all’associazione ne costa 300. Sono arrivati amici di Gianroberto Casaleggio, personaggi come il sociologo Domenico De Masi e la psicologa aria Rita Parsi, insieme a parlamentari vecchi e nuovi del Movimento 5 Stelle (Roberta Lombardi, Paola Taverna, Vito Crimi, Emilio Carelli, Gianluigi Paragone) e il capo politico Luigi Di Maio