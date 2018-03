“Non sono io il nome del Movimento 5 stelle per la presidenza della Camera. Non dipende da me”. Emilio Carelli, ex direttore di Sky Tg24 eletto il 4 marzo deputato con i 5 Stelle, nega di essere il nome – pure fatto in questi giorni insieme a quelli di Fraccaro e di Fico – del Movimento per la presidenza della Camera. “Vi do una notizia”, dice al termine della cena di raccolta per l’organizzazione della seconda edizione di SUM#02 – Capire il Futuro, l’evento organizzato dall’Associazione Gianroberto Casaleggio per il 7 Aprile: “Non sarò io”