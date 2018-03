Luigi Di Maio spiega su facebook cosa sta accadendo al paese: “Al momento è ancora in carica il governo Gentiloni” ed elenca i prossimi passi che dovranno essere compiuti prima dell’insediamento di un nuovo eventuale governo. “Noi vogliamo discutere in modo trasparente sui temi. Io vi aggiornerò personalmente su tutti i passaggi, noi siamo forti perché dobbiamo rendere conto solo a voi. Da me avrete sempre la massima trasparenza, vi aggiornerò presto”.