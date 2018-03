Su Twitter il popolo romano, e non solo, ha postato pensieri e anche varie immagini sulla situazione in cui si trovano le strade della capitale

La procura di Roma ha avviato un’indagine sulle condizioni delle strade piene di buche, anche in relazione al maltempo che ha colpito la capitale nelle ultime settimane. Il procedimento, al momento, è senza indagati o ipotesi di reato ed è stato avviato alla luce di alcuni esposti, arrivati a piazzale Clodio, presentati da alcune associazioni di consumatori che denunciavano la presenza di buche su molte strade di Roma che hanno causato pesanti disagi alla circolazione, sopratutto nelle giornate del 5 e 6 marzo. Su Twitter il popolo romano, e non solo, ha lanciato l’hashtag #Karabuche, postando pensieri e anche varie immagini, più o meno divertenti, sulla situazione in cui si trovano le strade. Anche alcuni brani famosi sono stati riscritti dagli utenti in chiave ironica.

“Una buca.. è per sempre..”.. Trasposizione di famosa pubblicità sui diamanti..#karabuche #cinebuche — PinoGi (@granpinoo) 8 marzo 2018

Perdere il cerchione

Mentre si fa sera

Mentre sull’Aurelia c’è una buca che non c’era.

Rischi di impazzire

Fai l’indifferente

E ti accorgi che la Raggi non è servita a niente.#karabuche — AlbertoSordido (@albmosso) 7 marzo 2018

Corri ragazzo laggiù,

Vola tra buche e gru,

Corri in aiuto di tutta la gente,

Che sprofonderà!#karabuche pic.twitter.com/cNGOzCo2o3 — Iminlovewithmybeard (@Iminlovewithmy5) 7 marzo 2018