Non smette di stupire il premier canadese Justin Trudeau, che durante una visita istituzionale in India, a Nuova Delhi, ha improvvisato alcuni passi della Bhagram, una danza tradizionale. Il video ha fatto il giro del mondo (e dei social), anche se sulla stampa indiana la visita del primo ministro è stata definita “un disastro” ed è stato criticato lo stile con cui si è presentato insieme alla famiglia “troppo indiano persino per un indiano”