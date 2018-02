Una bomboletta spray avvolta nella carta, con un messaggio rivolto a uno dei sostituti procuratori della Procura di Torino, è stata trovata nel parcheggio delle biciclette di fronte al palazzo di giustizia “Bruno Caccia” intorno alle 15. Via Giovanni Falcone è stata chiusa al traffico in via precauzionale da sette volanti della polizia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Digos della Questura.