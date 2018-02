Pietre, bastoni e bottiglie di vetro sono state lanciate contro gli agenti in assetto antisommossa. Secondo le prime informazioni un manifestante sarebbe stato portato in questura

Lancio di oggetti da una parte, cariche di alleggerimento dall’altra. Ancora tensione e scontri tra centri sociali e polizia. Questa volta a Pisa, dove i manifestanti dell’area antagonista hanno tentato di avvicinarsi alla zona dove il leader della Lega Matteo Salvini sta tenendo un comizio. Pietre, bastoni e bottiglie di vetro sono state lanciate contro gli agenti in assetto antisommossa.

Il corteo degli antagonisti ha poi provato a entrare in contatto con i militanti leghisti passando da via Mazzini, una strada laterale all’asse pedonale del centro storico – dove molti negozi hanno abbassato le saracinesche, preferendo rimanere chiusi – e qui sono scoppiati altri disordini con lancio di sassi bottiglie e altri oggetti verso la polizia che ha sbarrato la strada. Ci sarebbero dei feriti e dei contusi e sei giovani sono stati presi in consegna dalle forze dell’ordine. I manifestanti hanno anche usato alcuni cassonetti della raccolta rifiuti porta a porta per farsi scudo dalla reazione degli agenti.