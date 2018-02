Nella notte è stato appiccato un incendio all’interno del centro sociale Magazzino 47 di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri che stanno indagando, qualcuno sarebbe entrato all’interno del centro sociale, avrebbe raggruppato alcuni libri al centro di una stanza e avrebbe dato fuoco.

L’incendio è stato contenuto dal tempestivo intervento del custode che ha chiamato i vigili del fuoco. “Possiamo affermare con certezza che si è trattato dell’ennesimo infame attacco di fascisti e razzisti che cercano di seminare un clima di odio razziale e intolleranza in città”. E’ quanto scrivono i militanti del centro sociale Magazzino 47 sul loro sito.

Ieri il centro sociale aveva annunciato una manifestazione per sabato mattina in centro città contro la presenza nel quartiere Carmine di un banchetto di Forza Nuova con Laura Castagna, candidata sindaco alle prossime amministrative. Nella notte l’incendio, sul quale sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Brescia.