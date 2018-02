Almeno 250 persone, tra cui 57 bambini e adolescenti, sono morte nei bombardamenti del regime siriano sull’enclave ribelle del Ghouta orientale, vicino Damasco. Lo ha confermato alla Bbc il coordinatore umanitario regionale delle Nazioni Unite Panos Moumtzis, dopo tre giorni di attacchi delle forze governative sui sobborghi orientali della capitale. Secondo Amnesty International, più di 350.000 civili sono intrappolati all’interno dell’enclave in mano all’opposizione. L’Onu aggiunge che nelle ultime 48 ore sono stati colpiti sei ospedali e tre sono fuori uso. Un altro, ad Arbin, sarebbe stato colpito dalla Russia, stando a quanto riporta l’Osservatorio siriano per i diritti umani.

“Il governo siriano, sostenuto dalla Russia, sta intenzionalmente colpendo i suoi cittadini della Ghuta orientale”, ha dichiarato Diana Semaan, ricercatrice di Amnesty International sulla Siria. “Non solo questa popolazione soffre a causa di un assedio crudele che si protrae da sei anni, ma ora è anche intrappolata sotto intensi bombardamenti quotidiani che hanno lo scopo di uccidere e ferire civili e che per questo costituiscono evidenti crimini di guerra”.

Secondo Andrea Iacomini, portavoce di Save The Children, “se le notizie sugli ultimi attacchi aerei nel Ghouta Orientale saranno confermate, ieri in Siria sono morti altri 100 civili, di cui decine di bambini. Bambini che si uniscono ai 60 uccisi nel solo mese di gennaio e alle migliaia di vittime di questa guerra. È un eccidio peggiore di quello di Aleppo”. La ong ha fatto sapere che “domenica sono stati colpiti quattro ospedali. Nei rifugi sotterranei i bambini sono senza acqua e servizi igienici, esposti al rischio di contrarre malattie”. “Le strade sono completamente deserte a parte le sirene delle ambulanze che trasportano i feriti in cliniche di fortuna. In alcune zone del Ghuta orientale la distruzione degli edifici e dei servizi ha raggiunto livelli impressionanti, ancor più gravi di quelli registrati durante il picco della crisi di Aleppo nel 2016″.

Iacomini prosegue: “Sette anni di guerra hanno portato la Siria al collasso: nel Ghouta orientale, dove vive il 95% dei siriani sotto assedio oggi, mancano i servizi fondamentali come scuole ed ospedali e i beni di prima necessità come cibo, acqua e medicine. È una vera emergenza umanitaria”. “Solo negli ultimi mesi – aggiunge – la malnutrizione è aumentata di cinque volte, centinaia di bambini sono gravemente malati e hanno bisogno di lasciare la città per essere curati». «È una continua lotta per la sopravvivenza – conclude – è una continua strage di innocenti. Fermiamoci un secondo e torniamo a guardare quello che accade in Siria. La guerra non è finita e l’indignazione a intermittenza non è bastata per fermare questa strage di bambini. Dobbiamo unirci e dire basta a questo massacro. I bambini, ovunque essi siano in Siria, devono essere protetti. Da tutti”.