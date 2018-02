“Qui sono assenti i segretari di partito, vorremmo che il tema irrompesse di più nella campagna elettorale”. Così la presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi, in occasione della relazione finale a Palazzo Madama. “Sono presenti tutte le istituzioni e le associazioni, ma questa assenza che non può non preoccuparci: vorremmo che questo tema irrompesse di più nella campagna elettorale, non solo i mafiosi sono scomunicati dal Vangelo ma anche dalla Carta costituzionale, per questo la politica autentica non può non porre al primo posto la lotta alle mafie”.