Nella città di Anzhero-Sudhensk, in Siberia, durante il festival locale dedicato alla fine dell’inverno, un ragazzo sfida le temperature polari per arrampicarsi seminudo su un palo. Nella fase finale però il ventottenne, provetto scalatore, perde la presa e precipita da sette metri d’altezza. Trasportato d’urgenza in ospedale il ragazzo ha riportato fratture alle costole e ad una scapola e, pur non avendo traumi cerebrali, rimane sotto osservazione