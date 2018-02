“Abbiamo creato circa 17.000 nuovi posti di lavoro ed erogato 6500 finanziamenti in tutta Italia. Oggi tutti sanno che il M5S ha restituito 23 milioni di euro. Io, addirittura, ho scoperto di aver restituito di più. Nel movimento qualcuno non ha mantenuto le promesse ed è stato messo alla porta. Abbiamo fatto l’errore di fidarci, mai avremmo pensato che si potesse arrivare a truffe così. Ringraziamo la stampa per il lavoro che ha fatto, ci ha dato la possibilità di intervenire. Non so quali siano esattamente le cifre, bisogna verificare, non è semplice avere strumenti di controllo maggiori. Ad Orlando rispondo che i nostri elettori non voteranno mai i candidati del Pd che restano molto più impresentabili ed invischiati di chiunque altro. Purtroppo, anche chi ha fatto il furbo resta candidato perché, con le leggi attuali, non è possibile cancellarli dalle liste. In caso di elezione, però, si sono impegnati a dimettersi”. Così, Carlo Sibilia sul caso rimborsopoli a margine di una conferenza stampa ad Avellino