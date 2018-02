La stazione della metropolitana della Stazione Centrale di Milano è stata evacuata a partire dalle 20,15 per uno zaino sospetto, trovato abbandonato in un corridoio di collegamento. Si è trattato di un falso allarme, come hanno accertato le forze dell’ordine, intervenute tempestivamente. Gli artificieri hanno verificato l’assenza di materiale pericoloso all’interno dello zaino. Riprende gradualmente la circolazione dei treni della metropolitana, interrotta sulla linea M3 (gialla), fra le stazioni Sondrio e Centrale; sulla M2 (verde) fra Caiazzo e Centrale. L’Atm ha attivato dei bus sostitutivi.