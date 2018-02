Sassaiole e cariche della polizia al cantiere Tap di San Foca, a Marina di Melendugno in Puglia, dove sono scoppiate nuove tensioni fra una cinquantina di persone che si oppongono alla realizzazione del gasdotto e gli agenti che presidiano la zona. Due guardie giurate e una donna del gruppo “No Tap” sono rimaste leggermente ferite. Il ferimento di quest’ultima, trasportata in ospedale in codice verde, ha innescato la reazione dei manifestanti che hanno cominciato a lanciare pietre all’indirizzo del cantiere, danneggiando alcune auto di polizia, Guardia di finanza e alma Roma (vigilantes). Le strade che portano all’area, inoltre, erano state disseminate di chiodi a tre punte e pietre per impedire il transito di mezzi e operai