“Il tema è che dobbiamo smetterla di parlare di sogni sciocchi come il Ponte sullo stretto di Messina e rafforzare invece le infrastrutture con le quali la gente va a lavorare. Soprattutto per i pendolari”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a poche ore dal deragliamento del treno regionale Trenord che ha provocato 3 morti e decine di feriti. “Se vogliamo fare polemiche il tema non è Milano ma il fatto che il nostro Paese dal punto di vista delle infrastrutture è ancora carente”.

