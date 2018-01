“Noi vogliamo essere vicini a queste persone a cui lo Stato aveva dato l’abilitazione per insegnare e per colpa di una sentenza del Consiglio di Stato rischiano di trovarsi in mezzo a una strada. Vogliamo tutelare queste persone, le loro famiglie e i ragazzi che dovrebbero avere degli insegnanti in modo continuativo. Noi siamo l’unica forza politica che da almeno due mesi ha un programma elettorale chiaro che vuole risolvere i problemi dei lombardi che non sono stati risolti da Maroni. Il suo ritiro certifica il fallimento di questi cinque anni e le promesse che non ha mantenuto”. Queste le parole di Dario Violi. Il candidato del Movimento Cinque Stelle per le prossime elezioni Regionali in Lombardia, è intervenuto a margine del presidio milanese contro i licenziamenti per le esclusioni dalle GaE.