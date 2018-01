“Chi ha di più deve dare di più”. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente e nuova coordinatrice della campagna elettorale di ‘Liberti e Uguali‘, arrivando all’Hotel Ergife a Roma per l’assemblea nazionale di LeU. E Pier Luigi Bersani, dopo un commento sull’editoriale dell’Economista per il quale Berlusconi non è più ‘unfit’ ma anzi ‘argine ai populisti’, “Berlusconi è stato rianimato col ‘Patto del Nazareno’ e tirando la volata alle sue proposte se dici meno tasse per tutti non puoi stiparti che poi ti sia avanti – e poi attacca – bisogna eliminare i contratti precarie precarietà. Senza questo non faremo niente con nessuno”