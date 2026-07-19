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Ultimo aggiornamento: 20:10

Mondiali, le formazioni ufficiali di Spagna e Argentina: ora in corso la cerimonia di chiusura | La diretta

di Domenico Cannizzaro
Messi per il secondo trionfo consecutivo, impresa riuscita solo a due nazionali prima di oggi. Yamal per aprire definitivamente una nuova era. Si comincia alle 21
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