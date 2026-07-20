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Ultimo aggiornamento: 2:23

Mondiali 2026, la classifica marcatori finale: trionfa Mbappé. È anche il migliore all-time

di Redazione Sport
È stata la Coppa del Mondo dei campioni: hanno segnato tutti, ma il francese è stato l'unico a chiudere in doppia cifra. Dietro c'è Messi, poi Haaland
Mondiali 2026, la classifica marcatori finale: trionfa Mbappé. È anche il migliore all-time
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I Mondiali 2026 nel segno dei grandi campioni. La classifica marcatori racconta delle grandi stelle protagoniste in Usa-Canada-Messico 2026. Innanzitutto, Kylian Mbappé: con la doppietta contro l’Inghilterra nella finale per il terzo e quarto posto ha staccato Messi nella classifica dell’attuale edizione, ma soprattutto lo ha scavalcato anche nella classifica all-time, salendo a 22 reti contro le 21 dell’argentino, impegnato nella finale contro la Spagna. Il francese ha vinto la classifica marcatori in doppia cifra, nonostante la delusione per l’eliminazione in semifinale della sua Francia.

L’albo d’oro dei Mondiali

La classifica marcatori dei Mondiali 2026

1) Kylian Mbappé (Francia)

10 gol

2) Leo Messi (Argentina)

8 gol

3) Erling Haaland (Norvegia)

7 gol

4) Harry Kane (Inghilterra)

6 gol

4) Jude Bellingham (Inghilterra)

6 gol

6) Mikel Oyarzabal (Spagna)

5 gol

6) Ousmane Dembelè (Francia)

5 gol

8) Vinicius Junior (Brasile)

4 gol

8) Ismaila Sarr (Senegal)

4 gol

8) Julian Quinones (Messico)

4 gol

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