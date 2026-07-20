La Spagna è campione del mondo: il trionfo della Roja restituisce dignità a un Mondiale segnato da politica, arroganza e servilismo

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La Spagna è campione del mondo per la seconda volta dopo il titolo conquistato nel 2010 in Sudafrica e con la Roja ha vinto anche il calcio, a lungo maltrattato in una manifestazione segnata dalla politica, dall’arroganza, dal business sfrenato e dal servilismo dei suoi dirigenti, versione zerbino di fronte il trumpismo. Ha vinto il calcio perché poi l’ultima parola spetta al campo e la nazionale di De da Fuente ha aspettato il minuto 106 per piazzare la stoccata vincente, con Ferran Torres, sull’assist di testa di Nico Williams, contro un’Argentina in dieci per l’espulsione di Enzo Fernandez al tramonto dei tempi regolamentari e letteralmente stremata.

La Roja ha gestito il gioco in lungo e largo, con il 65% di possesso palla, ma la statistica che certifica in assoluto i meriti dei nuovi campioni del mondo è quella dei tiri: 20-2 quelli complessivi, 12-0 quelli nello specchio della porta. L’Argentina ha rinunciato a giocare, puntando sui rigori dopo il terzo approdo ai tempi supplementari, ma stavolta è andata male alla Selecciòn: la sassata di Ferran Torres ha evitato alla Spagna la beffa della lotteria dal dischetto.

Nel trionfo di una nazionale portatrice oggi del calcio più moderno e spettacolare del pianeta, c’è il congedo di un campione leggendario come Leo Messi. I 39 anni inchiodano il fuoriclasse argentino alla legge del tempo. Messi saluta da vicecampione del mondo, con 8 gol nella classifica cannonieri, 4 assist e giocate che hanno trascinato l’Argentina all’atto conclusivo. Un addio triste, ma non si può andare contro le leggi della natura e contro quelle del calcio. La Spagna, in cui si è costruita la favola e la carriera di Messi, merita il primo posto sul podio sulla scia di un mondiale iniziato a fari spenti con lo 0-0 il 15 giugno contro Capo Verde, ma poi diventato una marcia irresistibile, con il gioiello della lezione rifilata alla Francia in semifinale.

De la Fuente ha portato concretezza, senza sacrificare un grammo della bellezza del gioco: un gol subito in otto gare certifica un’inaspettata solidità difensiva. Il portiere Unai Simòn, spesso sottovalutato, è stato esemplare. Il giovanissimo centrale Pau Cubarsì, appena diciannovenne, replicante dello zio Bergomi nel mondiale 1982, è stato il totem della retroguardia. Cucurella, a sinistra, ha dimostrato perché il Real Madrid abbia voluto arruolarlo nel nuovo corso di José Mourinho.

Rodri, tornato agli antichi splendori dopo il grave infortunio al ginocchio, ha governato il centrocampo. L’appannamento di Pedri è stato confortato dall’ottimo torneo di Fabiàn Ruiz: De la Fuente è stato limpido nella gestione di questa situazione. Merino, Torres e Oyarzabal sono state pedine fondamentali. Paradossalmente, è mancato l’acuto della grande star, Lamine Yamal, reduce da un problema fisico, ma affrontare il palcoscenico mondiale all’età di 19 anni non è uno scherzo, soprattutto in una competizione durata cinque settimane e mezzo.

Finale a senso unico, anche se dopo il gol di Torres l’Argentina ha avuto un’occasione da urlo per pareggiare con Giuliano Simeone: per la Roja sarebbe stata davvero una beffa. La sconfitta chiude un’epoca della Selecciòn. Scaloni è un allenatore in gamba, ma bisogna vedere se avrà voglia di andare avanti.

Nelle parole di Torres, si legge il senso del secondo trionfo mondiale della Spagna: “Credo che alla fine il gol sia venuto da quarantasette milioni di persone, non solo da noi che siamo qui. Oggi il destino era scritto, era fatto per la nostra vittoria. Le finali sono difficili. Quando hai Messi nella squadra avversaria, ti preoccupi, ma abbiamo sempre avuto fiducia in noi stessi e abbiamo cercato di mostrare il nostro calcio. Penso che ci siamo riusciti, ancora una volta”. La Spagna ha fatto incetta di trofei: Simòn miglior portiere, Cubarsì miglior giovane, Rodri miglior giocatore del torneo. Un pieno di titoli per una squadra che ha cambiato la storia del calcio moderno. Giusto così, que viva Espana. Per il bene dello sport più popolare del mondo, nonostante i Trump e gli Infantino, fischiati dal pubblico dello stadio alla periferia di New York.