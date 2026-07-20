Il tycoon è stato sommerso di "buu" all'ingresso in campo con Infantino, poi ha consegnato il trofeo alla Roja e ha provato a rimanere in mezzo per apparire in tutte le foto

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Ha voluto i Mondiali con tutte le sue forze, li ha ottenuti e si intestato l’atto conclusivo: la finale e la consegna della Coppa del Mondo alla Spagna, vittoriosa 1-0 contro l’Argentina. Poi ha cercato di mettersi in mezzo per apparire in tutte le foto, ma un coraggioso Rodri – a differenza di Infantino – lo ha gentilmente (ma con il volto parecchio infastidito) accompagnato fuori dall’inquadratura per permettere alla squadra di avere una foto solo per sé. Donald Trump ha chiuso come peggio non poteva il suo Mondiale, cercando di replicare quanto fatto con il Chelsea al Mondiale per Club 2025, ma questa volta è stato rifiutato esplicitamente dai giocatori spagnoli.

E prima ancora si è preso dei fischi fortissimi al suo ingresso in campo con l’amico e presidente della Fifa Gianni Infantino. Fischi e “buu” talmente forti che secondo i giornalisti al seguito del presidente degli Stati Uniti, quando Donald Trump è entrato in campo per le premiazioni, il rumore dello stadio era a 78 decibel. L’ingresso del tycoon ha scatenato una reazione che ha portato, riferiscono i giornalisti del pool, i decibel a 84, che nella scala indica un aumento decisamente alto.

Successivamente appunto, dopo aver consegnato la coppa del Mondo agli spagnoli, si è attardato a lasciare il palco. Trump, sorridente e divertito, è rimasto vicino ai giocatori pochi secondi, giusto il tempo per apparire nelle prime foto celebrative dell’evento, con Infantino – parecchio imbarazzato – che timidamente gli chiedeva di spostarsi per lasciare spazio ai giocatori.