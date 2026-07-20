Iran, Trump: “Stiamo colpendo con forza in onore dei soldati caduti”

”Stasera li abbiamo colpiti di nuovo con grande forza, e lo abbiamo fatto in onore di quei, probabilmente tre, grandi patrioti”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ai giornalisti al suo rientro a Washington dopo la finale dei Mondiali, in riferimento ai raid contro l’Iran.

”Siamo profondamente addolorati”, ha aggiunto, rispondendo a chi gli chiede delle vittime tra i militari, aggiungendo che coloro che sono morti stavano combattendo affinché ”l’Iran non possa dotarsi di un’arma nucleare”.