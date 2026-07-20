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Ultimo aggiornamento: 10:58

Iran, Trump: “Stiamo colpendo duramente in onore dei soldati caduti”. Raid Usa su Bushehr, sede di una centrale nucleare

di Redazione Esteri
Nona notte di attacchi americani. Il presidente Usa ai giornalisti: "Abbiamo quasi distrutto militarmente Teheran". Sirene di allarme in Bahrein, dove sono state udite esplosioni.
Iran, Trump: “Stiamo colpendo duramente in onore dei soldati caduti”. Raid Usa su Bushehr, sede di una centrale nucleare
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Iran, Trump: “Stiamo colpendo con forza in onore dei soldati caduti”

”Stasera li abbiamo colpiti di nuovo con grande forza, e lo abbiamo fatto in onore di quei, probabilmente tre, grandi patrioti”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ai giornalisti al suo rientro a Washington dopo la finale dei Mondiali, in riferimento ai raid contro l’Iran

”Siamo profondamente addolorati”, ha aggiunto, rispondendo a chi gli chiede delle vittime tra i militari, aggiungendo che coloro che sono morti stavano combattendo affinché ”l’Iran non possa dotarsi di un’arma nucleare”.

Momenti chiave

  • Iran: "Non permetteremo che Hormuz venga usato contro di noi"
  • Pasdaran: "Finché continueremo a subire attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz"
  • Colpita nave a Hormuz al largo dell'Oman: equipaggio in salvo
  • Iran: "Negoziati possono proseguire nel rispetto degli interessi nazionali"
  • Trump: "Controlliamo noi Hormuz. Iran quasi distrutto militarmente"
  • Sirene di allarme in Bahrein per possibili attacchi iraniani
  • Raid Usa a Bushehr, sede di una centrale nucleare civile iraniana
  • Iran, Trump: "Stiamo colpendo con forza in onore dei soldati caduti"
  • Centcom: "Nona serata di attacchi contro l'Iran"
    • 10:58

      Iran: “Non permetteremo che Hormuz venga usato contro di noi”

      “Teheran non permetterà che lo Stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell’Iran“. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei. “Siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell’Iran“, ha aggiunto. 

    • 10:22

      Pasdaran: “Finché continueremo a subire attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz”

      Lo Stretto di Hormuz “è il nostro territorio e l’interferenza dell’esercito terrorista americano, proveniente da migliaia di chilometri di distanza, non ha alcuna validità legale e sarà affrontata con certezza. Finché le azioni malvagie dell’America nella regione continueranno, questo passaggio non sarà sicuro per il transito di fertilizzanti, e nemmeno di una singola goccia di petrolio e gas”. Lo affermano le Guardie della Rivoluzione dell’Iran citate da Tasnim. “L’esercito invasore si prepari a subire le nostre conseguenze”, ha aggiunto

    • 10:20

      Colpita nave a Hormuz al largo dell’Oman: equipaggio in salvo

      Un’imbarcazione è stata colpita da un proiettile non identificato a 8 miglia nautiche a nord-ovest di Kumzar, in Oman, sullo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito dall’agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo (Maritime Trade Operations), che aggiunge che l’imbarcazione è attualmente alla deriva. L’equipaggio ha abbandonato la nave in sicurezza ed è stato recuperato da un rimorchiatore, ha dichiarato l’Ukmto, dopo aver precedentemente segnalato che la nave era in fiamme.

      L’incendio non è stato spento, ma non sono stati segnalati impatti ambientali, secondo quanto riportato dall’agenzia marittima. Questa mattina, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha dichiarato che due petroliere sono “esplose” dopo aver tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz percorrendo quella che ha definito una rotta meridionale pericolosa. Ieri, i Pasdaran avevano anche segnalato un “incidente” che aveva coinvolto due navi nella stessa area.

    • 09:54

      Iran: “Negoziati possono proseguire nel rispetto degli interessi nazionali”

      Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che “i negoziati con gli Stati Uniti possono proseguire nel rispetto degli interessi nazionali“. Le sue affermazioni giungono dopo che il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato nella notte che Washington è “aperta a una soluzione diplomatica con l’Iran“.

    • 09:53

      Trump: “Controlliamo noi Hormuz. Iran quasi distrutto militarmente”

      “Noi controlliamo lo stretto di Hormuz, l’Iran non controlla nulla”. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a Washington. Il presidente ha ribadito che gli Stati Uniti “hanno quasi distrutto militarmente l’Iran”. “Non hanno più niente”, ha aggiunto. 

    • 09:41

      Sirene di allarme in Bahrein per possibili attacchi iraniani

      Il Bahrein ha attivato le sirene di allarme antiaereo per la terza volta in otto ore per possibili attacchi iraniani. L’ultimo post del Ministero dell’Interno su X ha nuovamente esortato le persone a recarsi nel luogo sicuro più vicino.
      L’allarme è scattato mentre l’Iran ha continuato a lanciare attacchi di rappresaglia nella regione dopo un’altra serie di attacchi statunitensi.

    • 09:37

      Raid Usa a Bushehr, sede di una centrale nucleare civile iraniana

      La città portuale sud-occidentale di Bushehr, sede dell’unica centrale nucleare civile iraniana ancora in funzione, è stata colpita stamattina da nuovi raid aerei statunitensi, secondo quanto riportato dai media statali. “Due siti militari a Khomuj sono stati attaccati due volte oggi dagli Stati Uniti“, ha dichiarato il vicegovernatore della provincia di Bushehr, Ehsan Jahanian, citato dall’agenzia iraniana Fars. Il governatore di Bushehr, Mohammad Mozaffari, ha affermato che diverse aree della città di Bushehr, dove si trova la centrale nucleare di Bushehr, sono state colpite dagli Stati Uniti. Notizie provenienti da Orumiyeh riferiscono inoltre che oggi è stata presa di mira un’area nei pressi di Silvaneh, nella provincia nord-occidentale dell’Azerbaigian Orientale. Le forze statunitensi e israeliane avevano già colpito una base dei Guardiani della Rivoluzione nei pressi di Silvaneh all’inizio di marzo 

    • 09:25

      Iran, Trump: “Stiamo colpendo con forza in onore dei soldati caduti”

      ”Stasera li abbiamo colpiti di nuovo con grande forza, e lo abbiamo fatto in onore di quei, probabilmente tre, grandi patrioti”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ai giornalisti al suo rientro a Washington dopo la finale dei Mondiali, in riferimento ai raid contro l’Iran

      ”Siamo profondamente addolorati”, ha aggiunto, rispondendo a chi gli chiede delle vittime tra i militari, aggiungendo che coloro che sono morti stavano combattendo affinché ”l’Iran non possa dotarsi di un’arma nucleare”.

    • 09:23

      Centcom: “Nona serata di attacchi contro l’Iran”

      “Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha portato a termine con successo la nona serata consecutiva di attacchi contro l’Iran“. Lo scrive il comando centrale Usa su X, affermando di aver “preso di mira i centri di comando militari iraniani, le postazioni di difesa aerea e di sorveglianza costiera, le capacità marittime, le basi di lancio di missili e droni e le reti di comunicazione, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell’Iran di attaccare le navi commerciali e i marittimi civili in transito nello Stretto di Hormuz. Le forze armate statunitensi – si legge – stanno ritenendo l’Iran responsabile di tali azioni, su direttiva del Comandante in Capo. Le forze del Centcom rimangono altamente vigili, concentrate, letali e pronte all’azione”.

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