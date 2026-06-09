Von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato, a Bruxelles, il ventunesimo pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia per la guerra in Ucraina. “Le nostre sanzioni stanno funzionando” ha scritto su X.” Stanno indebolendo le basi economiche dello sforzo bellico russo. Oggi raddoppiamo la posta in gioco. Con un 21esimo pacchetto. Che riguarda energia, banche e criptovalute, commercio, compresa la pesca, e visti per i combattenti russi”